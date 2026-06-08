Lángokba borult egy magángép, ketten meghaltak – videó

A repülőgép-baleset előzménye, hogy a Gulfstream G200 típusú repülőgép a dominikai La Romana nemzetközi repülőtérről indult volna Austinba, Texas államba, amikor a személyzet súlyos műszaki hibát jelentett – számolt be az NDTV World.
Repülőgép-baleset: óriási lángok és fekete füst
A gép visszafordult a repülőtérre, és megpróbált kényszerleszállást végrehajtani, azonban földet éréskor balesetet szenvedett és felrobbant.
A közösségi médiában terjedő videókon jól látható, ahogy a magángépet teljesen elborítják a lángok, miközben sűrű fekete füst száll fel az égbe. A helyszínre érkező tűzoltók vízsugarakkal próbálták megfékezni a tüzet.
A hatóságok közölték, hogy a gépen a két pilótán kívül senki más nem tartózkodott.
A dominikai légügyi hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia pontos körülményeinek feltárására.
A La Romana repülőtér a karibi ország egyik fontos turisztikai központját szolgálja ki. A Dominikai Köztársaság gazdaságában a turizmus kiemelt szerepet játszik.
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