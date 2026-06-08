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repülőgép-baleset

Lángokba borult egy magángép, ketten meghaltak – videó

55 perce
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Tragikus repülőgép-baleset történt a Dominikai Köztársaságban: egy magángép kényszerleszállás közben csapódott a földnek, majd hatalmas lángokkal kigyulladt. A repülőgép-balesetben a pilóta és a másodpilóta életét vesztette.
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repülőgép-balesetDominikai Köztársasághalott

A repülőgép-baleset előzménye, hogy a Gulfstream G200 típusú repülőgép a dominikai La Romana nemzetközi repülőtérről indult volna Austinba, Texas államba, amikor a személyzet súlyos műszaki hibát jelentett – számolt be az NDTV World

A repülőgép-baleset előtt a pilóta megpróbált kényszerleszállást végrehajtani – Fotó: Unsplash
A repülőgép-baleset előtt a pilóta megpróbált kényszerleszállást végrehajtani
Fotó: Unsplash

Repülőgép-baleset: óriási lángok és fekete füst 

A gép visszafordult a repülőtérre, és megpróbált kényszerleszállást végrehajtani, azonban földet éréskor balesetet szenvedett és felrobbant.

A közösségi médiában terjedő videókon jól látható, ahogy a magángépet teljesen elborítják a lángok, miközben sűrű fekete füst száll fel az égbe. A helyszínre érkező tűzoltók vízsugarakkal próbálták megfékezni a tüzet.

A hatóságok közölték, hogy a gépen a két pilótán kívül senki más nem tartózkodott.

A dominikai légügyi hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia pontos körülményeinek feltárására.

A La Romana repülőtér a karibi ország egyik fontos turisztikai központját szolgálja ki. A Dominikai Köztársaság gazdaságában a turizmus kiemelt szerepet játszik.

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