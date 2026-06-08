Lángokba borult egy magángép, ketten meghaltak – videó

A repülőgép-baleset előzménye, hogy a Gulfstream G200 típusú repülőgép a dominikai La Romana nemzetközi repülőtérről indult volna Austinba, Texas államba, amikor a személyzet súlyos műszaki hibát jelentett – számolt be az NDTV World.

A repülőgép-baleset előtt a pilóta megpróbált kényszerleszállást végrehajtani

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Repülőgép-baleset: óriási lángok és fekete füst

A gép visszafordult a repülőtérre, és megpróbált kényszerleszállást végrehajtani, azonban földet éréskor balesetet szenvedett és felrobbant.

A közösségi médiában terjedő videókon jól látható, ahogy a magángépet teljesen elborítják a lángok, miközben sűrű fekete füst száll fel az égbe. A helyszínre érkező tűzoltók vízsugarakkal próbálták megfékezni a tüzet.

WATCH: Private jet crashes while emergency landing at La Romana International Airport in Dominican Republic. pic.twitter.com/oiaEIRPjes — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 7, 2026

A hatóságok közölték, hogy a gépen a két pilótán kívül senki más nem tartózkodott.

Los dos tripulantes mueren en el accidente del avión en La Romana pic.twitter.com/y3n4mIixoc — Rafael Grullón (@rafael_gru76469) June 8, 2026

A dominikai légügyi hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia pontos körülményeinek feltárására.

A La Romana repülőtér a karibi ország egyik fontos turisztikai központját szolgálja ki. A Dominikai Köztársaság gazdaságában a turizmus kiemelt szerepet játszik.

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