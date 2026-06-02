Romantikus nászút helyett halálos katasztrófa, rémálomban ébredt a feleség

Tragikus repülőgép-balesetben vesztette életét egy fiatal férfi Georgia államban, Dawsonville-ben – írja a New York Post.

Repülőgép-baleset: az esküvő után halt szörnyet a férj (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 25 éves Dave Fiji péntek este esküvője után újdonsült feleségével az oldalán helikopterrel indult Atlantába, hogy nászútra menjenek. A ködös időjárás miatt azonban először elhalasztották a repülést, miután Fiji – aki szintén pilóta – aggodalmát fejezte ki a helikopter pilótájának.

Némi várakozás után azonban a pilóta és a házaspár úgy döntött, mégis útnak indul. Percekkel a felszállás után azonban a helikopter lezuhant.

A repülőgép-balesetben a pilóta és Fiji életét vesztette, a feleség, Jessni csodával határos módon kisebb zúzódásokkal megúszta a légi katasztrófát.

„Azt mondta Jessni, hogy amikor felébredt, a törmelékek alatt feküdt. Ő maga is ápolónő, megérintette, próbálta felébreszteni a férjét, de a férfi teste már hideg volt” – mondta Fiji apja.

Jessni körülbelül öt órán át feküdt a törmelékek alatt, mire a mentők eljutottak a roncsokhoz, és ki tudták szabadítani.

A hatóságok vizsgálják a repülőgép-baleset körülményeit.

Élet-halál dráma a levegőben: kisrepülő tépte szét az ejtőernyőt

Kisrepülő ütközött össze egy siklóernyőssel Ausztriában, a Schmittenhöhe-hegy felett. A 44 éves Sabrina kétségbeesetten próbálta kinyitni a tartalék ernyőt, ami végül megmentette az életét. A rendőrség közlése szerint a gép 28 éves pilótája elmondta, hogy már nem tudta elkerülni az ütközést. A baleset vizsgálata folyamatban van. A balesetről készült felvételt megtekintheti az Origo oldalán.

Tragikus repülőgép-baleset Namíbiában – senki sem élte túl a zuhanást

Négy német állampolgár vesztette életét egy namíbiai sivatagi körrepülés során május elején, miután lezuhant egy kisrepülőgép Sossusvlei közelében. A repülőgép-baleset után a Cessna 210-es teljesen kiégett, túlélőket nem találtak.