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repülőgép-baleset

Összeroppant egy repülőgép futóműve Hamburgban – videó

1 órája
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Döbbenetes jelenetek játszódtak le a frankfurti repülőtéren, ahol egy szinte új Boeing 787-es hirtelen „összecsuklott” parkolás közben. A repülőgép-balesetben többen megsérültek.
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repülőgép-balesetfrankfurti repülőtérrepülőtérFrankfurt

Drámai jelenetek játszódtak le a frankfurti repülőtéren egy repülőgép-baleset miatt, amely egy szinte vadonatúj Lufthansa Dreamlinert érintett. A Boeing 787-9-es gép orrfutóműve parkolóhelyen hirtelen behorpadt, aminek következtében a törzs előrebillent. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják – írja a Bild.

Repülőgép-baleset történt a frankfurti repülőtéren
Repülőgép-baleset történt a frankfurti repülőtéren
Fotó: X/Flightradar24

Repülőgép-baleset a frankfurti repülőtéren: összeomlott az orrfutómű

A baleset csütörtökön 12:45 körül történt a Lufthansa által üzemeltetett Boeing 787-9 Dreamlinerrel. A gép egy parkolóálláson állt, amikor az orrfutómű váratlanul behajlott, ennek hatására a törzs előrebillent, a pilótafülke pedig a talajnak csapódott. A helyszínen készült felvételek szerint a Herne német városról elnevezett repülőgép az előtéren részben a földre süllyedve állt meg. 

A mentőegységek gyorsan a géphez érkeztek, a jobb oldali raktérajtó nyitva volt, és egy kiszolgáló jármű is csatlakozott a repülőhöz a helyszíni munkálatok során.

A FlightRadar24 adatai szerint a Dreamliner Frankfurtból Los Angelesbe indult volna. A 2025-ben gyártott, 2026 februárjában forgalomba állított típus akár 440 utas szállítására is alkalmas, hatótávolsága megközelíti a 15 000 kilométert. A Boeing 787 futóműrendszerét a Safran Landing Systems gyártja, amely két fő futóműből és egy kéttengelyes orrfutóműből áll.

A hatóságok és a Lufthansa jelenleg azt vizsgálják, hogy műszaki meghibásodás vagy emberi tényező vezetett-e a balesethez. A helyszínen technikusok és mentőegységek dolgoznak a károk felmérésén és a körülmények tisztázásán.

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