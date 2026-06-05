Nem csak egyszerű hiba volt? Egyre több a kérdőjel az összeomló Lufthansa-gép körül

Súlyos repülőgép-baleset történt a frankfurti repülőtéren, amikor egy Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner váratlanul összeomlott és az orrára zuhant. A gép nem sokkal a Los Angeles-i indulás előtt sérült meg, a fedélzeten már a személyzet is bent tartózkodott. Többen megsérültek, őket kórházba szállították – írja a Bild.

A frankfurti repülőtéren súlyos repülőgép-baleset történt

Fotó: X/Flightradar24

Repülőgép-baleset Frankfurtban: mi állhat a háttérben?

A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner 165 utast vitt volna Los Angelesbe egy több mint 11 órás járaton, de az indulást azonnal törölték, az utasokat pedig átfoglalták más gépekre. Szerencsére az utasok még nem voltak a fedélzeten a baleset pillanatában, így az incidens nem járt súlyosabb következményekkel. A baleset a futómű meghibásodásához köthető: az orrfutómű összeomlott, a repülőgép előrebillent, és súlyosan megrongálódott. A pontos okot egyelőre vizsgálják, a hatóságok és a Lufthansa szakemberei közösen próbálják feltárni, mi vezetett a történtekhez. A frankfurti repülőtéri baleset okaként jelenleg több forgatókönyvet is vizsgálnak.

Egy Lufthansa-forrás szerint a gép futóajtóit egy ellenőrzési folyamat miatt nyitották ki, amihez a futómű biztosítása is szükséges lehetett. A forrás úgy fogalmazott: „valószínűleg több hiba együtt vezetett a balesethez”. Nem zárta ki azt sem, hogy a karbon törzs is megsérült, ami akár totálkárt is jelenthet.

Egy pilóta ezzel szemben műszaki hibát tart valószínűbbnek.

Szerinte elképzelhető, hogy hidraulikai nyomásvesztés történt, ami miatt az orrfutó nem maradt stabil helyzetben. Úgy véli, egy ilyen hiba önmagában is elég lehet egy súlyos baleset kialakulásához. A Lufthansa közlése szerint a vizsgálat továbbra is tart, a szakemberek minden lehetséges okot elemeznek, hogy kiderüljön, pontosan mi történt a frankfurti repülőtéren.

A háttérben egy korábbi, hasonló eset is felmerült: 2021-ben London Heathrow-n egy Boeing 787-es előkészítése során szintén a futómű rögzítésénél történt hiba okozott komoly károkat. Akkor kiderült, hogy a biztosítócsapokat rossz furatba helyezték, mivel két közeli nyílás könnyen összetéveszthető volt. A szakértők szerint már régóta ismert, hogy egy ilyen apró tévedés is súlyos következményekkel járhat.