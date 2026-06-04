Földbe csapódott egy repülőgép Horvátországban, négy ember meghalt

Repülőgép-balesetben vesztette életét négy ember Horvátországban, Medulin közelében csütörtök délelőtt – írja az index.

Repülőgép-balesetben halt meg négy ember Horvátországban (A kép illusztráció.)

A német lajstromjelű, egyhajtóműves kisrepülőgép a Campanož nevű, lakatlan területen zuhant le, nem messze a medulini sportrepülőtértől. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a négy ember életét vesztette.

A horvát rendőrség közlése szerint 11:18 körül kapták a riasztást, mely szerint lezuhant egy kisrepülő. A keresőcsapatok megtalálták a roncsokat, a fedélzeten tartózkodó mind a négy ember a helyszínen meghalt.

A Beech G36 Bonanza típusú gép Németországból repült Ausztriába, majd onnan Horvátországba. A célállomás a medulini repülőtér lett volna.

A repülőgép-baleset szemtanúi azt állították, hogy a kisrepülő a tragédia előtt normálisan, vízszintes pályán repült, majd váratlan pillanatban spirális formában süllyedni kezdett, és nagy sebességgel a földnek csapódott.

Az áldozatok azonosítása folyamatban van, a hatóságok vizsgálják, hogy mi okozhatta a végzetes tragédiát.

Repülőgép-balesetben hunyt el egy férfi, közvetlenül az esküvője után

Esküvője után halt szörnyet az újdonsült férj az Egyesült Államokban. A házaspár helikopterrel indult nászútra, azonban a gép a ködös időben lezuhant. A repülőgép-balesetet a feleség csodával határos módon túlélte.

Élet-halál dráma a levegőben: kisrepülő tépte szét az ejtőernyőt

Kisrepülő ütközött össze egy siklóernyőssel Ausztriában, a Schmittenhöhe-hegy felett. A 44 éves Sabrina kétségbeesetten próbálta kinyitni a tartalék ernyőt, ami végül megmentette az életét. A rendőrség közlése szerint a gép 28 éves pilótája elmondta, hogy már nem tudta elkerülni az ütközést. A baleset vizsgálata folyamatban van. A balesetről készült felvételt megtekintheti az Origo oldalán.