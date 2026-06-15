Percek alatt történt a tragédia – drámai részletek derültek ki az indiai repülőgép-balesetről

Új információk láttak napvilágot a repülőgép-balesetről, amely során az indiai légierő egyik Antonov An–32-es katonai szállítógépe zuhant le Asszám államban. A tragédia során öt katona vesztette életét, miközben a gép rutinbevetésből tért vissza a jorhati légibázisra. A hatóságok azóta is vizsgálják a pontos körülményeket – írja a People.
Vizsgálat indult az indiai repülőgép-baleset után
A tragédia június 13-án, szombat délelőtt történt India északkeleti részén, Asszám államban, a jorhati légibázison. Az indiai légierő (IAF) Antonov An–32-es gépe egy rutinszerű bevetés végén készült leszállni, amikor eddig tisztázatlan okokból a manőver során lezuhant. A becsapódás után a repülőgép kettétört, a helyszínt sűrű füst borította el, a légibázist pedig azonnal lezárták.
Az IAF megerősítette, hogy a fedélzeten tartózkodó öt fős személyzet – tisztek és altisztek – mind életét vesztette. A közlemény szerint a repülőgép-baleset „rutinbevetés” során történt, a légierő pedig azonnali vizsgálatot indított az okok feltárására. A hatóságok egyúttal arra kérték a nyilvánosságot, hogy a hivatalos eredmények megszületéséig tartózkodjon a találgatásoktól.
Több forrás is megerősítette, hogy az An–32-es típus évtizedek óta az indiai légierő egyik legfontosabb szállítógépe, amelyet elsősorban teherszállításra, logisztikai feladatokra és műveleti célokra használnak, gyakran nehezen megközelíthető térségekben is.
A helyszínen készült videófelvételeken a roncsok szétszóródva láthatók, miközben a mentőegységek és a tűzoltók biztosították a területet. Az elhunyt katonák földi maradványait később szülővárosaikba szállították, ahol teljes katonai tiszteletadás mellett helyezik őket végső nyugalomra.
Tűzgolyóként csapódott a földbe a gép, senki nem élte túl a tragédiát
Felszállás után néhány perccel történt a végzetes baleset Kansas City közelében: a gép egy mezőre csapódott és kigyulladt. A repülőgép-balesetben a fedélzeten tartózkodó mind a 12 ember életét vesztette.
Megszólalt az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője, megrázó dolgot árult el
Egy évvel a tragédia után megszólalt az a férfi, aki csodával határos módon életben maradt a lezuhant Air India-járaton. Az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője azt mondja, még mindig mentálisan szenved, és nehezen tud kapcsolatot teremteni a családjával is.