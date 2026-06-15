Percek alatt történt a tragédia – drámai részletek derültek ki az indiai repülőgép-balesetről

Új információk láttak napvilágot a repülőgép-balesetről, amely során az indiai légierő egyik Antonov An–32-es katonai szállítógépe zuhant le Asszám államban. A tragédia során öt katona vesztette életét, miközben a gép rutinbevetésből tért vissza a jorhati légibázisra. A hatóságok azóta is vizsgálják a pontos körülményeket – írja a People.

Öt katona vesztette életét a repülőgép-balesetben – Fotó: X

Vizsgálat indult az indiai repülőgép-baleset után

A tragédia június 13-án, szombat délelőtt történt India északkeleti részén, Asszám államban, a jorhati légibázison. Az indiai légierő (IAF) Antonov An–32-es gépe egy rutinszerű bevetés végén készült leszállni, amikor eddig tisztázatlan okokból a manőver során lezuhant. A becsapódás után a repülőgép kettétört, a helyszínt sűrű füst borította el, a légibázist pedig azonnal lezárták.

Az IAF megerősítette, hogy a fedélzeten tartózkodó öt fős személyzet – tisztek és altisztek – mind életét vesztette. A közlemény szerint a repülőgép-baleset „rutinbevetés” során történt, a légierő pedig azonnali vizsgálatot indított az okok feltárására. A hatóságok egyúttal arra kérték a nyilvánosságot, hogy a hivatalos eredmények megszületéséig tartózkodjon a találgatásoktól.

Több forrás is megerősítette, hogy az An–32-es típus évtizedek óta az indiai légierő egyik legfontosabb szállítógépe, amelyet elsősorban teherszállításra, logisztikai feladatokra és műveleti célokra használnak, gyakran nehezen megközelíthető térségekben is.

A helyszínen készült videófelvételeken a roncsok szétszóródva láthatók, miközben a mentőegységek és a tűzoltók biztosították a területet. Az elhunyt katonák földi maradványait később szülővárosaikba szállították, ahol teljes katonai tiszteletadás mellett helyezik őket végső nyugalomra.

Indian media outlet Oneindia News reported on Monday that footage showing the moment of an Indian military aircraft crash went viral on social media. The video was also shared by RT and Anadolu Agency. An Indian military AN-32 transport aircraft crashed and caught fire at an… pic.twitter.com/pb4o1ZaPCK — Global Times (@globaltimesnews) June 15, 2026