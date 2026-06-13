Leszállás közben történt a halálos repülőgép-baleset – Videó

A repülőgép baleset 2026. június 13-án szombat délelőtt történt, amikor az Antonov An-32-es egy rutinrepülés közben próbált leszállni a bázison. A gép a becsapódás után súlyosan megrongálódott, a helyszínre tűzoltók, mentőegységek és a légierő vezetői is kivonultak – írja a Daily Mail.
Repülőgép baleset Indiában: vizsgálat indult a tragédia után
Az indiai légierő közlése szerint a balesetben öt katona halt meg. Az áldozatok között volt Prashant Singh századparancsnok, Shubham Kumar hadnagy, Jitendra Sharma őrmester, valamint Khemaram Kumawat és Danish Alam légierős állományú katona.
A másodpilóta túlélte a zuhanást, őt sürgősségi ellátásban részesítik. A légierő vizsgálatot rendelt el annak megállapítására, hogy mi vezethetett a balesethez.
Sűrű füst és roncsok a légibázison
A helyszínről készült felvételeken szétszóródott roncsdarabok és sűrű fekete füst látszott. Szemtanúk robbanásszerű hangról számoltak be, majd a területet rövid időn belül lezárták.
Az An-32-es kétmotoros, turbólégcsavaros katonai szállítógép, amelyet elsősorban katonai utánpótlás, felszerelés és személyzet szállítására használnak. A típus különösen fontos szerepet tölt be a nehezen megközelíthető hegyvidéki térségek ellátásában.
A mostani tragédia néhány hónappal azután történt, hogy Asszámban egy másik indiai katonai repülőgép, egy Szuhoj Su-30MKI vadászgép is lezuhant, akkor mindkét pilóta életét vesztette.
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