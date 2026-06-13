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repülőgép baleset

Leszállás közben történt a halálos repülőgép-baleset – Videó

30 perce
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Halálos katonai légi szerencsétlenség történt India északkeleti részén, Asszám államban. A repülőgép baleset során az indiai légierő öt tagja életét vesztette, amikor egy An-32-es katonai szállítógép lezuhant a jorhati légibázison.
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A repülőgép baleset 2026. június 13-án szombat délelőtt történt, amikor az Antonov An-32-es egy rutinrepülés közben próbált leszállni a bázison. A gép a becsapódás után súlyosan megrongálódott, a helyszínre tűzoltók, mentőegységek és a légierő vezetői is kivonultak – írja a Daily Mail.

Halálos repülőgép baleset: Lezuhanet egy ehhez hasonló Antonov An-32-es katonai csapatszállító – öten életüket vesztették - An Indian Air Force Antonov An-32 transport aircraft is pictured as rain falls at an air force base in Srinagar on September 6, 2014. Troops and other emergency personnel were deployed in both countries to rescue victims. Over 200 people in Pakistan and northern India have been killed by torrential monsoon rains which triggered flooding, landslides and house collapses, officials in the two countries said. AFP PHOTO/Tauseef MUSTAFA (Photo by TAUSEEF MUSTAFA / AFP)
Halálos repülőgép baleset: Lezuhant egy ehhez hasonló Antonov An-32-es katonai csapatszállító – öten életüket vesztették
Fotó: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Repülőgép baleset Indiában: vizsgálat indult a tragédia után

Az indiai légierő közlése szerint a balesetben öt katona halt meg. Az áldozatok között volt Prashant Singh századparancsnok, Shubham Kumar hadnagy, Jitendra Sharma őrmester, valamint Khemaram Kumawat és Danish Alam légierős állományú katona.

A másodpilóta túlélte a zuhanást, őt sürgősségi ellátásban részesítik. A légierő vizsgálatot rendelt el annak megállapítására, hogy mi vezethetett a balesethez.

Sűrű füst és roncsok a légibázison

A helyszínről készült felvételeken szétszóródott roncsdarabok és sűrű fekete füst látszott. Szemtanúk robbanásszerű hangról számoltak be, majd a területet rövid időn belül lezárták.

Az An-32-es kétmotoros, turbólégcsavaros katonai szállítógép, amelyet elsősorban katonai utánpótlás, felszerelés és személyzet szállítására használnak. A típus különösen fontos szerepet tölt be a nehezen megközelíthető hegyvidéki térségek ellátásában.

A mostani tragédia néhány hónappal azután történt, hogy Asszámban egy másik indiai katonai repülőgép, egy Szuhoj Su-30MKI vadászgép is lezuhant, akkor mindkét pilóta életét vesztette.

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