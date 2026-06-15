Tűzgolyóként csapódott a földbe a gép, senki nem élte túl a tragédiát

Halálos repülőgép-baleset rázta meg Missouri államot, miután egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Kansas City közelében. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a 12 ember életét vesztette, köztük a pilóta is. A hatóságok szerint a gép röviddel a felszállás után hirtelen irányt változtatott, majd egy mezőre csapódott és kigyulladt – írja a New York Post.

Halálos repülőgép-baleset történt Kansas City közelében – Fotó: Yotube/Associated Press/képkivágás

Egyetlen manőver vezetett a repülőgép-balesethez

A repülőgép helyi idő szerint reggel 11:30 körül szállt fel a Butler Memorial repülőtérről, majd ismeretlen okból visszafordult. Nem sokkal később a gép irányíthatatlanná vált, és tűzgolyóként csapódott a földbe. A hatóságok megerősítették: a fedélzeten tartózkodók közül senki nem élte túl a becsapódást.

A Skydive Kansas City közölte, hogy a gép az egyik ejtőernyős műveletükhöz tartozott. A vállalat szerint felfoghatatlan veszteség érte a közösséget, és részvétüket fejezték ki az áldozatok családjainak és hozzátartozóinak. Egyelőre nem tisztázott, hogy az ejtőernyősök közül bárki ki tudott-e ugrani a becsapódás előtt.

A Bates megyei katasztrófavédelem vezetője „brutálisnak” nevezte a látottakat, és úgy fogalmazott: a gép valószínűleg teljesítményvesztés miatt próbálhatott kényszerleszállást végrehajtani, de végül orral a földbe csapódott.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) is vizsgálatot indított, hogy feltárják a tragédia pontos okait.