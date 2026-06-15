Lezuhant Putyin egyik szuperszonikus bombázója – drámai videón a becsapódás pillanata

A repülőgép-baleset az oroszországi Irkutszki területen történt, mintegy 4000 kilométerre Moszkvától. A jelentések szerint egy Tupoljev Tu–22M3 típusú, nagy hatótávolságú bombázó zuhant le egy gyakorlórepülés során – írja a The Sun.

Tupoljev Tu–22M3 típusú repülőgép

Fotó: ARTEM ALEXANDROVICH / StockTrek Images via AFP

Hajtóműhiba okozhatta a repülőgép katasztrófáját

A drámai videófelvételeken jól látható, ahogy a repülőgép meredeken süllyed, majd becsapódása után hatalmas fekete füstfelhő emelkedik a magasba. Szemtanúk szerint a személyzet több tagja katapultált a zuhanás előtt.

✈️ Special video with Russian TU-22M3 pic.twitter.com/LjETXL7zmU — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 15, 2026

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a gép leszállás közben szenvedett balesetet egy kiképzési repülés végén. Egyes beszámolók szerint hajtóműhiba okozhatta a katasztrófát, de a pontos körülményeket még vizsgálják.

A Tu–22M3-asok még a szovjet időszakban készültek, gyártásukat 1993-ban állították le. A jelenleg szolgálatban álló példányok közül több mint négy évtizedes repülőgépek is vannak.

A bombázókat Oroszország az ukrajnai háború során is rendszeresen beveti, ezért minden elvesztett gép érzékeny veszteséget jelenthet az orosz hadsereg számára. A mostani incidens ráadásul nem az egyetlen veszteség: sajtóértesülések szerint egy külön esetben egy Szu–34-es vadászbombázó is megsemmisült, amelynek pilótája életét vesztette.

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