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repülőgép-baleset

Lezuhant Putyin egyik szuperszonikus bombázója – drámai videón a becsapódás pillanata

23 perce
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Súlyos incidens történt Oroszországban, lezuhant az orosz légierő egyik szuperszonikus bombázója. A drámai esetről videó is készült, amelyen látható, ahogy a repülőgép irányíthatatlanná válik, majd a földbe csapódik.
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repülőgép-balesetVlagyimir PutyinOroszország

A repülőgép-baleset az oroszországi Irkutszki területen történt, mintegy 4000 kilométerre Moszkvától. A jelentések szerint egy Tupoljev Tu–22M3 típusú, nagy hatótávolságú bombázó zuhant le egy gyakorlórepülés során – írja a The Sun.

Tupoljev Tu–22M3 típusú repülőgép – Fotó: ARTEM ALEXANDROVICH / StockTrek Images via AFP
Tupoljev Tu–22M3 típusú repülőgép
Fotó: ARTEM ALEXANDROVICH / StockTrek Images via AFP

Hajtóműhiba okozhatta a repülőgép katasztrófáját

A drámai videófelvételeken jól látható, ahogy a repülőgép meredeken süllyed, majd becsapódása után hatalmas fekete füstfelhő emelkedik a magasba. Szemtanúk szerint a személyzet több tagja katapultált a zuhanás előtt.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a gép leszállás közben szenvedett balesetet egy kiképzési repülés végén. Egyes beszámolók szerint hajtóműhiba okozhatta a katasztrófát, de a pontos körülményeket még vizsgálják.

A Tu–22M3-asok még a szovjet időszakban készültek, gyártásukat 1993-ban állították le. A jelenleg szolgálatban álló példányok közül több mint négy évtizedes repülőgépek is vannak.

A bombázókat Oroszország az ukrajnai háború során is rendszeresen beveti, ezért minden elvesztett gép érzékeny veszteséget jelenthet az orosz hadsereg számára. A mostani incidens ráadásul nem az egyetlen veszteség: sajtóértesülések szerint egy külön esetben egy Szu–34-es vadászbombázó is megsemmisült, amelynek pilótája életét vesztette.

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