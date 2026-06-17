Autópályába csapódott egy repülő, a lángoló gépből mentették az embereket – videó

Egy kisrepülőgép lezuhant, majd kigyulladt kedd este a texasi Laredóban, a Loop 20 nevű autópályán. A rendőrség szerint hatan voltak a fedélzeten, közülük egy ember meghalt.

Videón látható, ahogy autósok próbálják kimenteni a lángoló kisrepülőben rekedt embereket (Forrás: képkivágás)

Repülőgép-baleset Texasban: autópályára zuhant egy kisrepülőgép

A gép nem sokkal este 10 óra után csapódott az útra, ahol a baleset miatt mindkét irányban lezárták a forgalmat. Egy szemtanú éppen munkatársait vitte haza, amikor a roncs közelébe ért. Elmondása szerint az autósok kiszálltak járműveikből, és kétségbeesetten próbálták betörni a pilótafülke ablakát, hogy kiszabadítsák a bent rekedteket; a mentésben a szemtanú férje is segített. A szemtanú szerint több utas ki tudott menekülni a lángoló roncsból; közülük hárman tinédzsernek tűntek, de ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg – számolt be az esetről a New York Post.

First responders seen breaking cockpit window at plane crash scene near Loop 20 in Laredo, Texas. https://t.co/0L5hk8yMwB pic.twitter.com/euAazbd7kl — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 17, 2026

Újabb részletek derültek ki a repülőgép-balesetről

Szemtanúk szerint a kisrepülő már a levegőben lángolhatott, mielőtt az autópályára zuhant. A gép a mexikói Los Cabos nemzetközi repülőtérről indult, és Austinba tartott. Az is kiderült, hogy öt rendőrt füstmérgezés miatt kórházba szállítottak a mentés után – írja a Daily Mail.

Lezuhant Putyin egyik szuperszonikus bombázója

Súlyos incidens történt Oroszországban, lezuhant az orosz légierő egyik szuperszonikus bombázója. A drámai esetről videó is készült, amelyen látható, ahogy a repülőgép irányíthatatlanná válik, majd a földbe csapódik.