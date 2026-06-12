Pánik a fedélzeten, hatalmas csattanással szakította át egy tárgy a repülőgépet – videó

Antennaoszlopnak ütközött egy utasszállító gép a törökországi Antalya repülőtéren. A Turkish Airlines Boeing 777-3Q8-as gépe gurulás közben ütközött neki a vasoszlopnak. A repülőgép-balesetben egy személy könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a DailyMail.

Repülőgép-baleset Törökországban: radarantenna szakította át a gép burkolatát (A kép illusztráció.)

A repülőgép az egyik szárnyával találta el az antennát, ami kidőlt, és a gép törzsére zuhant. A becsapódás erejétől lenyíltak az oxigénmaszkok, ami miatt pánikba estek az utasok.

A személyzet evakuálta a fedélzeten tartózkodó 267 utast.

A beszámolók szerint az egyik utas hisztérikus pánikba esett, amikor az antenna átütötte a gép törzsét, közvetlenül a leszállás után.

A hatóságok vizsgálják a szokatlan baleset körülményeit.

A Turkish Airlines Boeing 777 struck a ground radar antenna pole with its right wing while taxiing into its parking stand at Antalya Airport. pic.twitter.com/BBM2p702S9 — Breaking911 (@Breaking911) June 11, 2026

Repülőgép-balesetben hunyt el egy férfi, közvetlenül az esküvője után

Esküvője után halt szörnyet az újdonsült férj az Egyesült Államokban. A házaspár helikopterrel indult nászútra, azonban a gép a ködös időben lezuhant. A repülőgép-balesetet a feleség csodával határos módon túlélte.

Élet-halál dráma a levegőben: kisrepülő tépte szét az ejtőernyőt

Kisrepülő ütközött össze egy siklóernyőssel Ausztriában, a Schmittenhöhe-hegy felett. A 44 éves Sabrina kétségbeesetten próbálta kinyitni a tartalék ernyőt, ami végül megmentette az életét. A rendőrség közlése szerint a gép 28 éves pilótája elmondta, hogy már nem tudta elkerülni az ütközést. A baleset vizsgálata folyamatban van. A balesetről készült felvételt megtekintheti az Origo oldalán.