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repülőgép

Pánik a fedélzeten, hatalmas csattanással szakította át egy tárgy a repülőgépet – videó

23 perce
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Leszállás után egy radarantennának ütközött a Turkish Airlines egyik járata Törökországban. A repülőgép-baleset miatt pánik tört ki a fedélzeten, az utasokat evakuálták.
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repülőgépturkish airlinesbaleset

Antennaoszlopnak ütközött egy utasszállító gép a törökországi Antalya repülőtéren. A Turkish Airlines Boeing 777-3Q8-as gépe gurulás közben ütközött neki a vasoszlopnak. A repülőgép-balesetben egy személy könnyebb sérüléseket szenvedett – írja a DailyMail. 

Repülőgép-baleset Törökországban: radarantenna szakította át a gép burkolatát
Repülőgép-baleset Törökországban: radarantenna szakította át a gép burkolatát (A kép illusztráció.)

A repülőgép az egyik szárnyával találta el az antennát, ami kidőlt, és a gép törzsére zuhant. A becsapódás erejétől lenyíltak az oxigénmaszkok, ami miatt pánikba estek az utasok. 

A személyzet evakuálta a fedélzeten tartózkodó 267 utast. 

A beszámolók szerint az egyik utas hisztérikus pánikba esett, amikor az antenna átütötte a gép törzsét, közvetlenül a leszállás után. 

A hatóságok vizsgálják a szokatlan baleset körülményeit. 

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