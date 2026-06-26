Az utastársaira támadt, majd rejtélyes módon meghalt a háromgyermekes apa

Egy háromgyermekes apa vesztette életét, miután a hírek szerint rátámadt egy utastársára, valamint egy légiutas-kísérőre is az Egyesült Királyságba tartó repülőgépen, és akit emiatt a többi utasnak, valamint a személyzetnek kellett lefognia. A 35 éves Callum Kerr a vád szerint többekkel szemben is agresszíven lépett fel, mielőtt a járata június 22-én, hétfőn reggel a Manchester repülőtéren landolt volna.

Rejtély a repülőgépen: életét vesztette az agresszíven viselkedő családapa (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Rejtély a repülőgépen: az utastársaira támadt, majd meghalt a háromgyermekes apa

A helyszínre ekkor rendőröket riasztottak, akiknek a gépre fellépve feltűnt, ahogy az utasok és a személyzet a repülőgép hátsó részében fogja le Kerrt, és aki már semmire sem reagált, mialatt megbilincselték őt. A férfit ezt követően kórházba szállították, ahol másnap meghalt.

A szemtanúk elmondása szerint a családapa a ciprusi Larnakából induló járaton kezdett veszekedni a barátnőjével, mielőtt a személyzet átültette őt egy másik ülésre. Ezután Kerr - aki pusztakezes harcosként versenyzett -, fejbe vágott egy másik utast, mielőtt megfékezték volna.

Callum családapa volt, három gyönyörű kisgyermek édesapja, a sport szerelmese, akinek aranyszíve volt

– olvasható a család által kiadott közleményben.

A manchesteri rendőrség azt közölte, a nyomozók vizsgálják a fedélzeten történteket, mialatt a rendőrség kötelező bejelentést tett a Független Rendőrségi Magatartási Hivatalnál, miután az egyenruhások még Kerr halála előtt kapcsolatba léptek vele.

Jelenleg vizsgálat folyik a repülőút során történtek felderítésére, a szakértőink pedig folyamatosan tájékoztatnak az eddig ismert összes információról

– mondta el Mike Allen főfelügyelő, hozzátéve, a gépre felszálló rendőröket tanúként, nem pedig a nyomozás alanyaként kezelik - írja a New York Post.