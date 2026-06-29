Nem sokon múlott a légikatasztrófa: méterekre volt egymástól két repülőgép a kifutópályán

Azonnali hatállyal meg kellett szakítsa felszállását az American Airlines azon járata, amely épp Bermudára tartott volna, miután egy másik repülőgép pont ugyanakkor hajtott arra a kifutópályára, mint ők. A rémisztő eset a Miami repülőterén történt még június 26-án péntek este és a két gép egy ponton mindössze fél kilométerre volt egymástól. Nem sokon múlott a katasztrófa.

Nem sokon múlott a két repülőgép ütközése. Fotó: Usnplash

Az American Airlines a vészfékezéskor mintegy 100 km/h-val gurult 112 fővel a fedélzetén, amikor észrevették a másik gépet a pályán. Az eset körülményeit az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal vizsgálja. Azt azonban már most közölték: egy magángép okozta a pánikot, amely teljesen jogosulatlanul tartózkodott akkor a kifutópályán.

Nem sokon múlott a két repülőgép ütközése

Ön éppen áthaladt egy aktív kifutópályán

- közölték a NetJets által üzemeltetett gép pilótájával a légiirányítók, mire ezt a választ kapták:

Önök utasítottak, hogy keresztezzem a kifutópályát, uram

- válaszolt a kisgép kapitánya.

Nem, mi az Amerijet 461-es járatnak adtunk utasítást.

A magángépet üzemeltető NetJets egyelőre nem kommentálta a történteket. Pont úgy, ahogy az American Airlines sem adott még közleményt a történtekről, írja a NewYorkPost.