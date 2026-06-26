Kitört a pánik, miután egy kisrepülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A közösségi médiában elterjedt felvételek jól látható, hogy az ütözést követően törmelék hullik le a 109 emeletes, China Zoun névre keresztelt épületről. A videókon az is látszik, hogy a repülőgép farokrésze is földre zuhan és, hogy egy ott parkoló taxi ablaka be is törik miatta.

Repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. Fotó: Unsplash

A CNN egyik helyszíni tudósítója szerint az épületből kimenekített emberek a bejárat közelében gyülekeztek, miközben tűzoltóautók, rendőrautók és egy mentő is a helyszínre érkezett. A hatóságokat egyelőre nem közöltek hivatalos információkat az incidensről.

Repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe

Az interneten megjelent képek alapján a repülőgép lajstromjele arra utal, hogy egy Sunward SA60L Aurora típusú, Kínában gyártott könnyű sportrepülőgépről lehet szó, amely egy helyi általános repülési vállalat tulajdonában áll. A közösségi oldalakon megosztott, egyelőre nem hitelesített Flightradar24-adatok szerint a repülőgép útvonala közvetlenül a baleset előtt jelentősen eltért a tervezett repülési iránytól.

Pekingben május 1-je óta rendkívül szigorú szabályok vannak érvényben a légtér használatára vonatkozóan: drónokat csak külön kormányzati engedéllyel lehet vásárolni, bérelni vagy reptetni, így a főváros gyakorlatilag drónmentes övezetnek számít. Ezért is lepett meg sokakat a baleset

- írja aa CNN.