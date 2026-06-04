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repülőgép

Zuhanóbombázást hajtott végre egy gép: a strandolók sikítva menekültek

1 órája
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Sokkoló pillanatok játszódtak le, amikor egy alacsonyan száguldó kisrepülő váratlanul a strandolók felé fordult, és többen azt hitték, hogy tragédia következik. A repülőgép olyan gyorsan közeledett a part irányába, hogy a pihenők rémülten ugrottak fel a helyükről.
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Szemtanúk szerint a gép szinte zuhanóbombázás-szerű manőverrel fordult az emberek irányába, mintha egyenesen őket célozta volna meg. A repülőgép annyira alacsonyan repült, hogy egy sor tengerparti háznak is majdnem nekirepült írja a New York Post.

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Rémület a parton: menekülő emberek fölött húzott el a repülőgép
Fotó: Unsplash

Pánik tört ki a parton a repülőgép miatt

A jelenlévők közül többen a homokba vetették magukat, mert azt hitték, hogy a gép bármelyik pillanatban lezuhan. 

Egy nő szerint a repülő egyenesen feléjük tartott, ezért kétségbeesetten menekülni kezdtek a strandról.

A drámai jeleneteket többen is végignézték, miközben attól tartottak, hogy tömegszerencsétlenség történik.
A pilóta később azt állította, hogy műszaki probléma miatt veszítette el rövid időre az uralmat a gép felett. Elmondása szerint jegesedés alakult ki a motor egyik rendszerében, majd egy kezelőgomb is levált. 

A hatóságok azonban nem fogadták el maradéktalanul a magyarázatát, mivel a pilóták ilyen helyzetekre külön eljárásrendet tanulnak. 

Miután a férfi nem válaszolt a légügyi hivatal megkeresésére, elfogatóparancsot adtak ki ellene, az ügy pedig komoly riadalmat és félelmet hagyott maga után.

Kiszakadt a repülőgép ajtaja: hajszálon múlt a tragédia Nyíregyházánál

Rendkívüli riadalmat okozott egy Debrecenből Varsóba tartó kisrepülőgép, amikor nem sokkal a felszállás után leszakadt az egyik ajtaja. A több kilogrammos alkatrész a földre zuhant, miközben a gép szárnya is megsérült, ezért a pilóta azonnal kényszerleszállás mellett döntött. A repülő végül biztonságban földet ért, de szakértők szerint csak a szerencsén múlt, hogy a lezuhanó ajtó nem talált el senkit vagy semmilyen járművet.

Rettenetes perceket éltek át az utasok, zuhanni kezdett a repülőgép

Rémisztő perceket éltek át az utasok egy Hongkong felé tartó járaton, amikor a repülőgép váratlanul heves turbulenciába került. A gép többször is hirtelen süllyedni kezdett, miközben erős rázkódás rázta meg a fedélzetet, és többen attól féltek, hogy lezuhan. Az incidens során tíz ember megsérült, a leszállás után több utast és légiutas-kísérőt kórházba szállítottak kivizsgálásra.

 

 

 

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