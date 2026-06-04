Zuhanóbombázást hajtott végre egy gép: a strandolók sikítva menekültek

Szemtanúk szerint a gép szinte zuhanóbombázás-szerű manőverrel fordult az emberek irányába, mintha egyenesen őket célozta volna meg. A repülőgép annyira alacsonyan repült, hogy egy sor tengerparti háznak is majdnem nekirepült – írja a New York Post.

Rémület a parton: menekülő emberek fölött húzott el a repülőgép

Fotó: Unsplash

Pánik tört ki a parton a repülőgép miatt

A jelenlévők közül többen a homokba vetették magukat, mert azt hitték, hogy a gép bármelyik pillanatban lezuhan.

Egy nő szerint a repülő egyenesen feléjük tartott, ezért kétségbeesetten menekülni kezdtek a strandról.

A drámai jeleneteket többen is végignézték, miközben attól tartottak, hogy tömegszerencsétlenség történik.

A pilóta később azt állította, hogy műszaki probléma miatt veszítette el rövid időre az uralmat a gép felett. Elmondása szerint jegesedés alakult ki a motor egyik rendszerében, majd egy kezelőgomb is levált.

A hatóságok azonban nem fogadták el maradéktalanul a magyarázatát, mivel a pilóták ilyen helyzetekre külön eljárásrendet tanulnak.

Miután a férfi nem válaszolt a légügyi hivatal megkeresésére, elfogatóparancsot adtak ki ellene, az ügy pedig komoly riadalmat és félelmet hagyott maga után.

Pilot allegedly dive bombs over crowded South Carolina beach: 'Dove out of our beach chairs' https://t.co/glvlaO7tvU pic.twitter.com/VplK9pIgtK — New York Post (@nypost) June 4, 2026