Lezuhant egy polgári repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt

Lezuhant vasárnap egy polgári kisrepülőgép a kelet-franciaországi Tomblaine-nél, Nancy közelében - jelentette be az illetékes Meurthe-et-Moselle megye prefektúrája.

Tizenegy ember vesztette életét a repülőgép-szerencsétlenségben (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Tizenegy ember vesztette életét a repülőgép-szerencsétlenségben

Yves Séguy prefektus sajtótájékoztatóján elmondta: a tizenegy embert szállító repülőgép hirtelen zuhant le a repülőtér közvetlen közelében délelőtt 11 órakor. A balesetet senki nem élte túl, más áldozatok nincsenek.

A L'Est Républicain című helyi lap úgy értesült, hogy a repülőgép ejtőernyősöket szállított.

A környéket a hatóságok lezárták. A délután folyamán Laurent Nunez belügyminiszter a helyszínre látogat.

Mindeközben, a Daily Star információi szerint, fennáll a repülőgép felrobbanásának lehetséges veszélye, így a helyszínen biztonsági övezetet létesítettek.