Lezuhant egy magángép, meghalt a két pilóta – egy baseballsztárért indultak volna – videó

A Gulfstream 200 típusú üzleti repülőgép éppen Texas felé tartott, hogy felvegye a legendás Puerto Ricó-i baseballjátékost, Yadier Molinát, valamint családját és barátait. Az út azonban tragikus véget ért. A gép Puerto Ricóból érkezett a dominikai La Romana Nemzetközi Repülőtérre, ahol feltankolták, majd útnak indult Austin felé. Röviddel a felszállás után azonban a személyzet vészhelyzetet jelentett, ezért a pilóták azonnal visszafordultak a repülőtér irányába. A beszámolók szerint a leszállási kísérlet során a repülőgép letért a kifutópályáról, majd lezuhant. A repülőgép-szerencsétlenségről a Daily Mail számolt be.

A repülőgép-szerencsétlenség a dominikai La Romana Nemzetközi Repülőtéren történt – Fotó: X

Nem volt esélyük a túlélni a repülőgép-szerencsétlenséget

A hatóságok közlése szerint a fedélzeten kizárólag a két pilóta tartózkodott. A tragédiában életét vesztette Erick Javier Diago kapitány, valamint Rudy Ghazal másodpilóta. A baleset után tűzoltók, repülőtéri mentőegységek és légiközlekedési biztonsági szakemberek érkeztek a helyszínre. A nyomozók jelenleg is vizsgálják, mi okozhatta a végzetes balesetet.

A gép eredetileg a 43 éves Yadier Molináért indult volna Texasba. Molina a St. Louis Cardinals legendája, kétszeres World Series-győztes és tízszeres All-Star játékos, jelenleg menedzserként dolgozik. A sportoló az Instagramon reagált a tragédiára. „Őszinte részvétem a pilótáknak és családjaiknak! Ez a repülőgép éppen értem, a családomért és a barátaimért tartott Texasba, hogy visszavigyen bennünket Puerto Ricóba. Mindez egyszerűen lesújtó. Köszönöm Istenem, hogy megóvtál, de rendkívül elszomorít, ami történt” – írta.

Megrendítő üzenetekkel búcsúznak a pilótától

A másodpilótáról, Rudy Ghazalról kiderült, hogy két gyermek édesapja volt. Barátai és ismerősei a közösségi médiában búcsúztak tőle. Egyikük így emlékezett rá: „Rudy közeli barátom volt. Nagyszerű ember volt. Mindig mosollyal az arcán érkezett, és mindig jókedvű volt. Nem tudom elhinni, hogy ez megtörtént.” Egy másik bejegyzésben ezt írták: „Rudy Ghazal tele volt energiával, és páratlan életörömmel rendelkezett. Sokan fogják hiányolni.”