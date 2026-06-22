Rendkívüli incidens történt vasárnap a Tennessee állambeli Memphis Nemzetközi Repülőtéren: egy földi kiszolgáló jármű nekiütközött a Southwest Airlines egyik utasszállító gépének, miközben az utasok éppen beszálltak. Személyi sérülés nem történt, a járatot azonban kivonták a forgalomból – adta hírül a Fox News.

Illusztráció

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A légitársaság tájékoztatása szerint a 4013-as járatot az eset után azonnal leállították. A repülőtér üzemeltetője, a Memphis Shelby County Airport Authority közölte, hogy egy elszigetelt incidensről van szó.

Négyórás késést okozott a reptéri baleset

Az utasokat egy másik repülőgépre szállították át, hogy folytathassák útjukat. A járat indulása azonban jelentősen csúszott:

a beszámolók szerint közel négyórás késéssel szálltak fel, így a gép a tervezett 13:50 helyett csak 17:30 körül érkezhetett meg.

A Southwest egyik szóvivője szerint a cseregép Dallas felé indult volna, ugyanakkor a légitársaság honlapján a 4013-es járat célállomásaként a Las Vegas térségét kiszolgáló Harry Reid Nemzetközi Repülőtér szerepelt.

A társaság közölte, hogy megkezdte az eset kivizsgálását.

Az eseményt átfogó biztonságirányítási rendszerünk keretében vizsgáljuk ki. A Southwest számára semmi sem fontosabb utasai és munkatársai biztonságánál

– hangsúlyozta a légitársaság.

Miközben az amerikai repülőtéri incidensben senki sem sérült meg, Dél-Angliában tragikusabb következményekkel járt egy közlekedési baleset: Bedford közelében egy ember életét vesztette, és közel kilencvenen megsérültek egy vasúti szerencsétlenségben.