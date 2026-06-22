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repülőgép

Rémült utasok a fedélzeten: kiszolgáló jármű csapódott egy repülőgépbe az Egyesült Államokban - videó

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Már a fedélzetre szálltak az utasok, amikor egy földi jármű nekiütközött a repülőgépnek Tennessee-ben. Személyi sérülés nem történt, a járat azonban közel négyórás késéssel indult el.
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repülőgépbalesetütközés

Rendkívüli incidens történt vasárnap a Tennessee állambeli Memphis Nemzetközi Repülőtéren: egy földi kiszolgáló jármű nekiütközött a Southwest Airlines egyik utasszállító gépének, miközben az utasok éppen beszálltak. Személyi sérülés nem történt, a járatot azonban kivonták a forgalomból – adta hírül a Fox News

A Boeing 737 Southwest Airlines passenger aircraft is seen before take off on the tarmac of LaGuardia Airport in New York on February 22, 2026. A fast-developing storm is threatening to pummel the US East Coast with a foot or more of snow beginning Sunday, bringing Mother Nature's wrath to a region that only just dug out from a previous winter wallop. Meteorologists issued blizzard warnings for New York and parts of at least six states, warning Saturday that heavy snow and gale-force winds are forecast to slam all major cities along the densely populated Interstate 95 northeast corridor, including Philadelphia, Boston and even Washington further south. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Illusztráció
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A légitársaság tájékoztatása szerint a 4013-as járatot az eset után azonnal leállították. A repülőtér üzemeltetője, a Memphis Shelby County Airport Authority közölte, hogy egy elszigetelt incidensről van szó.

Négyórás késést okozott a reptéri baleset

Az utasokat egy másik repülőgépre szállították át, hogy folytathassák útjukat. A járat indulása azonban jelentősen csúszott: 

a beszámolók szerint közel négyórás késéssel szálltak fel, így a gép a tervezett 13:50 helyett csak 17:30 körül érkezhetett meg.

A Southwest egyik szóvivője szerint a cseregép Dallas felé indult volna, ugyanakkor a légitársaság honlapján a 4013-es járat célállomásaként a Las Vegas térségét kiszolgáló Harry Reid Nemzetközi Repülőtér szerepelt.

A társaság közölte, hogy megkezdte az eset kivizsgálását.

Az eseményt átfogó biztonságirányítási rendszerünk keretében vizsgáljuk ki. A Southwest számára semmi sem fontosabb utasai és munkatársai biztonságánál

– hangsúlyozta a légitársaság.

Miközben az amerikai repülőtéri incidensben senki sem sérült meg, Dél-Angliában tragikusabb következményekkel járt egy közlekedési baleset: Bedford közelében egy ember életét vesztette, és közel kilencvenen megsérültek egy vasúti szerencsétlenségben.

 

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