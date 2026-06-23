Pánik tört ki a repülőn: bezárva élték át a horrort az utasok, gyerekek is elájultak

Kétségbeesett utasokat lehetett látni a frankfurti repülőtéren, ahol brutális hőségben kínlódtak a SunExpress Boeing 737-es fedélzetén. A repülőgép légkondicionáló rendszere nem működött, ezért mentőegységeket is riasztottak.

Mentőt riasztottak, a repülőn mindenki pánikba esett

Fotó: Pexels

Tömegpánik alakult ki a repülőn

A legtöbb utas izgatottan várta a nyaralását, amikor vasárnap kora délután a frankfurti repülőtér C13-as kapujánál felszállt a SunExpress gépére. A hétéves Boeing 737-esnek 13:55-kor kellett volna elindulnia a törökországi Antalya tengerpartjára, a járatnál azonban súlyos problémák merültek fel. A repülőgép légkondicionáló rendszere nem működött megfelelően, ennek ellenére a légitársaság engedte az utasokat beszállni, miközben a gépről már nem lehetett leszállni. A körülbelül 34 Celsius-fokos külső hőmérséklet mellett a repülőgép egyre jobban felmelegedett. Egy utas becslése szerint a fedélzeten a hőmérséklet meghaladta az 50 fokot.

Petar Petric családjával együtt a SunExpress gépén tartózkodott. Elmondása szerint:

Légkondicionálás nélkül, 56 fokos hőségben több mint két órán át tartottak bennünket a gépen a felszállás előtt. Gyerekek és csecsemők ájultak el, emberek pánikrohamot kaptak. Végül csak a rendőrséghez intézett több segélyhívás eredményezte azt, hogy kiengedtek minket.

Egy másik utas így nyilatkozott, írja a Stern:

A szellőztetés már a kezdetektől nem működött. Folyamatosan különféle kifogásokkal hitegettek bennünket, hogy öt percen belül indulunk. Másfél óra elteltével a személyzet nem akarta kinyitni az ajtókat. Egy idő után tömegpánik tört ki. Amikor azt hallottuk, hogy az első csecsemő elájult, segélyhívást kezdeményeztek. Néhány perccel később rendőrök és mentők érkeztek a repülőgépre, először a csecsemőket vitték ki, majd minket is.

Itt egy másik botrányos esetről is olvashat, mely során 11 kilométer magasan próbálta kinyitni a repülő ajtaját az őrjöngő utas.

