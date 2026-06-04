Pánik a repülőtéren: robbanószert találtak egy kézipoggyászban

Az amerikai hatóságok őrizetbe vettek egy férfit, miután a gyanú szerint robbanószerkezettel a kézipoggyászában próbált átjutni egy repülőtér biztonsági ellenőrzésén. A 49 éves utas egy Észak-Karolinába tartó járatra készült felszállni, amikor a biztonsági személyzet felfedezte a nála lévő veszélyes eszközt – írja a Fox News.

Robbanószerkezettel a kézipoggyászában próbált átjutni egy férfi a repülőtéri biztonsági ellenőrzésen – Fotó: Unsplash

Fokozott készültséget rendeltek el a repülőtéren

A bírósági dokumentumok szerint Kimani Osayande Jones május 30-án este jelent meg a Sacramento Nemzetközi Repülőtér egyik ellenőrzőpontján. A férfi a Charlotte-ba induló járatra akart felszállni, amikor a hatóságok átvizsgálták a kézipoggyászként magával vitt hátizsákját. A nyomozók szerint a csomagban egy M-típusú robbanószerkezetet, annak begyújtására alkalmas vihargyújtót, valamint kést, ollót, ollópengét, aeroszolos palackot és kábelkötegelőket találtak. A leírás alapján a szerkezet egy barna, henger alakú tárgy volt, amelyből zöld gyújtózsinór állt ki.

A férfi kezdetben azt mondta, nem tudott arról, hogy ezek a tárgyak a táskájában vannak, és felajánlotta, hogy megszabadul tőlük. Miután közölték vele, hogy egy ilyen eszközt nem lehet egyszerűen kidobni, már azt állította, hogy a hátizsák nem az övé.

A repülőtéren talált robbanószerkezet miatt a helyszínre FBI-bombatechnikusokat és helyi szakembereket hívtak. A területet lezárták, az eszközt pedig biztonságosan eltávolították. A vizsgálat során öt mobiltelefont is találtak a férfinál. Mindegyik készülék kameráját leragasztották, az egyiken pedig egy 15 perces időzítő volt előkészítve.

A későbbi szakértői vizsgálat szerint a szerkezet működőképes lehetett, és olyan anyagot tartalmazott, amely súlyos sérüléseket okozhatott volna. Jones ellen szövetségi eljárás indult, amely akár öt év börtönbüntetéssel is végződhet.