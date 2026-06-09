Felrobbant egy BMW, a sofőrnek esélye sem volt a túlélésre

A robbanás helyi idő szerint reggel fél hat körül történt Balasiha egyik lakónegyedében. Az orosz Nyomozó Bizottság közlése szerint a BMW éppen haladt, amikor a járműben elhelyezett robbanószerkezet működésbe lépett. A férfi sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt, számolt be a meduza.io.

Hatalmas robbanásra riadtak fel Moszkva egyik lakónegyedében – Fotó: Baza

Pokolgép okozhatta a robbanást

Orosz sajtóértesülések szerint a robbanást egy házilag készített pokolgép okozhatta. A Kommerszant című lap forrásai úgy tudják, hogy a szerkezetet a jármű alvázára erősítették, és a robbanóanyag ereje elérhette az 500 gramm TNT-nek megfelelő hatást.

Más beszámolók szerint a detonáció akkor következett be, amikor a sofőr beszállt az autóba. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy pontosan milyen bűncselekmény gyanújával indult eljárás.

Nem ez az első ilyen eset a környéken

A helyszín különösen érzékenynek számít, mivel ugyanebben a városrészben történt egy másik, nagy visszhangot kiváltó robbantás is. 2025 áprilisában egy autóba rejtett pokolgép végzett Jaroszlav Moszkalik orosz tábornokkal, az orosz vezérkar egyik magas rangú vezetőjével. A környéken élők szerint a városrészben számos katonai és biztonsági szervezethez kötődő személy lakik.

A tavalyi robbantás után az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közölte, hogy elfogta a feltételezett elkövetőt, Ignat Kuzint. A hatóságok szerint a férfi helyezte el a robbanószerkezetet a tábornok autójában. Az orosz biztonsági szolgálat azt állította, hogy az ukrán titkosszolgálatokkal állt kapcsolatban. Kuzint később életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

Egyre több a rejtély

A mostani robbantás áldozatának személyazonosságáról egyelőre kevés információ látott napvilágot, a nyomozók azonban már vizsgálják, hogy a támadás célzott merénylet volt-e. A helyszínt lezárták, a szakértők pedig a robbanás körülményeit elemzik.

A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket, így továbbra is számos kérdés vár válaszra az ügyben.

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