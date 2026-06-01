Hatalmas robbanás történt, halálos áldozatok is vannak – videó

Legalább öten meghaltak és ketten megsérültek egy dél-koreai védelmi ipari vállalat egyik üzemében történt robbanásban és tűzben hétfőn. A robbanás a Hanwha Aerospace egyik fontos létesítményében történt, ahol rakétahajtóanyagokat és fegyverrendszereket fejlesztenek.
A robbanás a dél-koreai Daejeon városában található üzemben következett be. A helyszín egy államilag kijelölt biztonsági létesítménynek számít, ezért a hatóságok fokozott vizsgálatot indítottak – jelentette az ABC News

A robbanás a dél-koreai Daejeon városában történt – Fotó: Unsplash
Vizsgálják a robbanás körülményeit 

A helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint a két sérült közül az egyik életveszélyes állapotban van. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A dél-koreai Yonhap hírügynökség szerint az érintett üzem a Hanwha Aerospace egyik kulcsfontosságú fejlesztési központja, ahol nagy méretű hajtóanyagokat és föld-föld rakétarendszereket fejlesztenek.

A hatóságok vizsgálják, mi vezethetett a tragédiához.

