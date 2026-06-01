Hatalmas robbanás történt, halálos áldozatok is vannak – videó

A robbanás a dél-koreai Daejeon városában található üzemben következett be. A helyszín egy államilag kijelölt biztonsági létesítménynek számít, ezért a hatóságok fokozott vizsgálatot indítottak – jelentette az ABC News.

A robbanás a dél-koreai Daejeon városában történt

Vizsgálják a robbanás körülményeit

A helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint a két sérült közül az egyik életveszélyes állapotban van. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Güney Koreli Savunma Devinin Fabrikasında Patlama!



Güney Koreli savunma devi Hanwha Aerospace’in roket yakıtı ve mühimmat üreten Daejeon tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi.



İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Cumhurbaşkanı Lee… pic.twitter.com/5J3r0E2lKg — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) June 1, 2026

A baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A dél-koreai Yonhap hírügynökség szerint az érintett üzem a Hanwha Aerospace egyik kulcsfontosságú fejlesztési központja, ahol nagy méretű hajtóanyagokat és föld-föld rakétarendszereket fejlesztenek.

A hatóságok vizsgálják, mi vezethetett a tragédiához.

Bányászathoz használt robbanóanyagok okoztak halálos tragédiát Mianmarban. A robbanásban legalább 46 ember meghalt, több tucatnyian megsebesültek.

Hatalmas detonáció rázta meg Máltát hétfő reggel, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár a Magħtab térségében. A robbanás erejét több kilométeres távolságból is érzékelték: ablakok törtek ki, épületek remegtek meg, két ember pedig kórházba került.