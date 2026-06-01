Hatalmas robbanás történt, halálos áldozatok is vannak – videó

A robbanás a dél-koreai Daejeon városában található üzemben következett be. A helyszín egy államilag kijelölt biztonsági létesítménynek számít, ezért a hatóságok fokozott vizsgálatot indítottak – jelentette az ABC News.
Vizsgálják a robbanás körülményeit
A helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint a két sérült közül az egyik életveszélyes állapotban van. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A dél-koreai Yonhap hírügynökség szerint az érintett üzem a Hanwha Aerospace egyik kulcsfontosságú fejlesztési központja, ahol nagy méretű hajtóanyagokat és föld-föld rakétarendszereket fejlesztenek.
A hatóságok vizsgálják, mi vezethetett a tragédiához.
Hatalmas detonáció rázta meg Máltát hétfő reggel, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár a Magħtab térségében. A robbanás erejét több kilométeres távolságból is érzékelték: ablakok törtek ki, épületek remegtek meg, két ember pedig kórházba került.