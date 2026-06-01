Második világháborús bomba robbant fel egy faluban, többen meghaltak

A helyszínen tartózkodók beszámolói szerint a robbanás hatalmas erejű volt: a detonációt követően lángok csaptak fel, majd sűrű füst borította be a környéket. A pusztítás jelentős volt, a robbanás következtében kilenc lakóház teljesen megsemmisült - írja a cbsnews.

További húsz embert megsérült a robbanásban .

Öt ember halt meg a robbanásban

A rendőrség előzetes vizsgálata alapján nagy valószínűséggel egy, a második világháború idejéből hátramaradt bomba vagy aknagránát robbant fel. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a pontos okok megállapításához további szakértői vizsgálatok szükségesek. A halálos áldozatok száma egyelőre öt, ugyanakkor három embert továbbra is keresnek. A mentési munkálatok során több emberi maradványt is találtak, amelyek azonosítása még folyamatban van. A sérültek közül legalább tizenkilencen könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba. A nyomozók jelenleg a helyszín átvizsgálásán és az eset körülményeinek feltárásán dolgoznak.

A hatóságok ígérete szerint a vizsgálat lezárása után további részleteket közölnek.

Indonézia számos területe a második világháború idején fontos hadszíntérnek számított. A japán megszállás és a szövetséges erők hadműveletei során jelentős mennyiségű hadianyag maradt hátra, amelyek közül egyes robbanótestek még évtizedekkel később is veszélyt jelenthetnek. Az elmúlt években a világ több országában is találtak háborús eredetű robbanószerkezeteket. Németországban, Lengyelországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában és Japánban is előfordultak olyan esetek, amikor régi bombák vagy lövedékek kerültek elő építkezések, földmunkák vagy véletlen felfedezések során. Bár a legtöbb esetben sikerült biztonságosan hatástalanítani ezeket, időnként tragikus balesetek is bekövetkeznek.

🇮🇩 A WWII-era bomb buried beneath a home exploded in Indonesia's Papua Province yesterday, killing at least 5 people, injuring 5 more, and leveling 6 houses.



The bomb had been sitting in the ground for over 80 years!!pic.twitter.com/o42V75VmlE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 1, 2026

A pápuai robbanás ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a több mint nyolcvan évvel ezelőtti háború öröksége még ma is komoly veszélyforrást jelenthet a civil lakosság számára. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy bombát találtak egy építkezésen.