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Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, rengeteg a sérült

2 órája
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Súlyos ipari baleset történt a világ energiaellátása szempontjából is kulcsfontosságú helyszínen, 2026. június 21-én. Katar egyik legfontosabb LNG-létesítményében 54 ember megsérült, 18 embert pedig eltűntként tartanak nyilván a hatóságok.
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katargázlngközel-kelet

Súlyos robbanás történt Katar egyik legfontosabb cseppfolyósítottföldgáz-feldolgozó létesítményében. A hatóságok szerint 54 ember megsérült, további 18 embert pedig eltűntként tartanak nyilván a Ras Laffan Ipari Városban történt incidens után – számolt be a Reuters.

Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, egy katari ipartelepen, This frame grab from AFPTV video footage on June 21, 2026, shows an explosion at Qatar's Ras Laffan industrial zone, home to the world's largest liquefied natural gas hub, as the result of a "technical incident", the interior ministry says. An explosion at a factory in Qatar injured 54 people and left 18 missing, the Gulf state's interior ministry said on June 22, 2026. A "technical incident" caused the blast on June 21, 2026 in Qatar's Ras Laffan industrial zone, the ministry said, adding that authorities were searching for the missing. State-owned firm QatarEnergy said the blast occurred "during the start-up of operations at Ras Laffan Industrial City, which resulted in an explosion and fire at Barzan local gas supply facility". (Photo by AFPTV / AFP)
Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, egy katari ipartelepen Fotó: - / AFPTV

Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, Katarban

A katari belügyminisztérium hétfőn közölte, hogy a Katari Nemzetközi Kutató- és Mentőcsoportot is bevetették az eltűntek felkutatására. A tárca „belső robbanásról” írt, az esetet pedig műszaki meghibásodással magyarázta.

A minisztérium nem közölt részleteket a sérültek állapotáról. A katari hatóságok korábban még arról számoltak be, hogy a helyszínre érkező polgári védelmi egységek nem rögzítettek sérülteket.

A belügyminisztérium szerint a létesítményből nem történt olyan szivárgás, amely veszélyt jelentene a lakosság biztonságára. A QatarEnergy azt közölte, hogy a vészhelyzeti egységeket azonnal a helyszínre vezényelték, a Barzan gyárban keletkezett tüzet pedig sikerült megfékezni.

A világ energiaellátása miatt is fontos a katari iparváros

A Dohától mintegy 80 kilométerre északra fekvő Ras Laffan Ipari Város Katar egyik legfontosabb energetikai központja. Itt található a világ legnagyobb LNG-exportlétesítménye, amely a globális kínálat körülbelül egyötödét adja.

A helyszín az elmúlt hónapokban már korábban is kiemelt figyelmet kapott. Márciusban a katari kormány jelentős károkról számolt be, miután az ipari központ iráni rakéta- és dróntámadások célpontja lett. A QatarEnergy ezt követően több szerződésben vis maiorra hivatkozott, ami olaszországi, belgiumi, dél-koreai és kínai ügyfeleket is érintett – írja az Al Jazeera.

A Ras Laffan iparterület 295 négyzetkilométeres területet foglal el – nagyjából New York városának egyharmadát. Az LNG-feldolgozás mellett más gázipari létesítmények is találhatók itt, köztük gázból folyékony üzemanyagot előállító üzem, LNG-tárolók, kondenzátum-feldolgozók, valamint egy olajfinomító.

 

 

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