Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, rengeteg a sérült

Súlyos robbanás történt Katar egyik legfontosabb cseppfolyósítottföldgáz-feldolgozó létesítményében. A hatóságok szerint 54 ember megsérült, további 18 embert pedig eltűntként tartanak nyilván a Ras Laffan Ipari Városban történt incidens után – számolt be a Reuters.

Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, egy katari ipartelepen Fotó: - / AFPTV

Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, Katarban

A katari belügyminisztérium hétfőn közölte, hogy a Katari Nemzetközi Kutató- és Mentőcsoportot is bevetették az eltűntek felkutatására. A tárca „belső robbanásról” írt, az esetet pedig műszaki meghibásodással magyarázta.

A minisztérium nem közölt részleteket a sérültek állapotáról. A katari hatóságok korábban még arról számoltak be, hogy a helyszínre érkező polgári védelmi egységek nem rögzítettek sérülteket.

A belügyminisztérium szerint a létesítményből nem történt olyan szivárgás, amely veszélyt jelentene a lakosság biztonságára. A QatarEnergy azt közölte, hogy a vészhelyzeti egységeket azonnal a helyszínre vezényelték, a Barzan gyárban keletkezett tüzet pedig sikerült megfékezni.

22/6/26. Explosion at Qatar Gas Facility Injures 54, Leaves 18 Missing. State-owned QatarEnergy said the incident occurred during the restart of operations at the Barzan gas facilities in the industrial city of Ras Laffan.https://t.co/YITkk7edv1 — andrew watterson (@aew1aew1) June 22, 2026

A világ energiaellátása miatt is fontos a katari iparváros

A Dohától mintegy 80 kilométerre északra fekvő Ras Laffan Ipari Város Katar egyik legfontosabb energetikai központja. Itt található a világ legnagyobb LNG-exportlétesítménye, amely a globális kínálat körülbelül egyötödét adja.

A helyszín az elmúlt hónapokban már korábban is kiemelt figyelmet kapott. Márciusban a katari kormány jelentős károkról számolt be, miután az ipari központ iráni rakéta- és dróntámadások célpontja lett. A QatarEnergy ezt követően több szerződésben vis maiorra hivatkozott, ami olaszországi, belgiumi, dél-koreai és kínai ügyfeleket is érintett – írja az Al Jazeera.