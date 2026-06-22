Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, rengeteg a sérült

Súlyos robbanás történt Katar egyik legfontosabb cseppfolyósítottföldgáz-feldolgozó létesítményében. A hatóságok szerint 54 ember megsérült, további 18 embert pedig eltűntként tartanak nyilván a Ras Laffan Ipari Városban történt incidens után – számolt be a Reuters.
Robbanás történt a világ egyik legfontosabb LNG-központjában, Katarban
A katari belügyminisztérium hétfőn közölte, hogy a Katari Nemzetközi Kutató- és Mentőcsoportot is bevetették az eltűntek felkutatására. A tárca „belső robbanásról” írt, az esetet pedig műszaki meghibásodással magyarázta.
A minisztérium nem közölt részleteket a sérültek állapotáról. A katari hatóságok korábban még arról számoltak be, hogy a helyszínre érkező polgári védelmi egységek nem rögzítettek sérülteket.
A belügyminisztérium szerint a létesítményből nem történt olyan szivárgás, amely veszélyt jelentene a lakosság biztonságára. A QatarEnergy azt közölte, hogy a vészhelyzeti egységeket azonnal a helyszínre vezényelték, a Barzan gyárban keletkezett tüzet pedig sikerült megfékezni.
A világ energiaellátása miatt is fontos a katari iparváros
A Dohától mintegy 80 kilométerre északra fekvő Ras Laffan Ipari Város Katar egyik legfontosabb energetikai központja. Itt található a világ legnagyobb LNG-exportlétesítménye, amely a globális kínálat körülbelül egyötödét adja.
A helyszín az elmúlt hónapokban már korábban is kiemelt figyelmet kapott. Márciusban a katari kormány jelentős károkról számolt be, miután az ipari központ iráni rakéta- és dróntámadások célpontja lett. A QatarEnergy ezt követően több szerződésben vis maiorra hivatkozott, ami olaszországi, belgiumi, dél-koreai és kínai ügyfeleket is érintett – írja az Al Jazeera.
A Ras Laffan iparterület 295 négyzetkilométeres területet foglal el – nagyjából New York városának egyharmadát. Az LNG-feldolgozás mellett más gázipari létesítmények is találhatók itt, köztük gázból folyékony üzemanyagot előállító üzem, LNG-tárolók, kondenzátum-feldolgozók, valamint egy olajfinomító.