Tűzijátékgyár robbant fel – döbbenetes pusztítást végzett a detonáció – videó

A hétfő reggeli órákban erős robbanás történt a máltai Magħtab térségében található Ta’ Lourdes tűzijátékgyárban. A detonáció olyan nagy erejű volt, hogy hangját Málta számos pontján hallották, a lökéshullám pedig több épületben is károkat okozott. A hatóságok tájékoztatása szerint két férfit szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel. A 67 és 47 éves férfi a gyár közelében lévő földeken tartózkodott a baleset idején - számolt be róla a Malta Today.

A robbanás lökéshullámát több kilométeres távolságból is érzékelték - Fotó: @MicallefPhilip/X

A rendőrség közölte, hogy a robbanás pillanatában a gyár engedéllyel rendelkező dolgozói közül senki sem tartózkodott a létesítményben. A körülmények tisztázása érdekében vizsgálat indult.

Mekkora volt a robbanás ereje?

A környéken élők beszámolói szerint a detonáció több kilométeres távolságból is hallható volt. Többen arról számoltak be, hogy az épületek megremegtek, egyes helyeken pedig ablakok törtek ki a lökéshullám hatására.

Egy szemtanú, aki éppen kutyát sétáltatott a közeli Kennedy Grove parkban, elmondta: először egyetlen robbanást hallott, majd néhány perccel később további detonációk követték egymást. Állítása szerint a nyomáshullám olyan erős volt, hogy fizikailag is érezte annak hatását.

No it’s not wartime in Malta but a fireworks factory explosion. I’m told the blast was heard all over the island. There must be casualties. pic.twitter.com/nkPU0mZTwZ — Philip Micallef ❤️🖤❤️🖤❤️🖤 (@MicallefPhilip) June 1, 2026

Milyen károkat okozott a robbanás?

A beszámolók szerint több épületben keletkeztek kisebb-nagyobb károk. Betört ablakokról és megrongálódott homlokzati elemekről érkeztek jelentések a környékről. A hatóságok egyelőre felmérik a károk mértékét.

A helyszínen továbbra is a rendőrség, a polgári védelem, a máltai fegyveres erők és az egészségügyi szolgálatok munkatársai dolgoznak. A lakosságot arra kérték, hogy kerüljék el az érintett területet, amíg a vizsgálat és a biztonsági ellenőrzések zajlanak.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, mi vezethetett a tűzijátékgyárban bekövetkezett robbanáshoz.

💥Explosion at the Ta’ Lourdes fireworks factory in Magħtab in Malta at around 6:36 local time today on June 1st 2026



Residential buildings, cars, and other structures in the vicinity of the plant were damaged. There have been no reports of casualties yet pic.twitter.com/dGHY41j8fk — News.Az (@news_az) June 1, 2026