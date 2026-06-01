Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kínos

A magyar miniszterelnök azt sem tudja, hogy hívják az országot, amit kormányoz

Liverpool

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

Málta

Tűzijátékgyár robbant fel – döbbenetes pusztítást végzett a detonáció – videó

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas detonáció rázta meg Máltát hétfő reggel, amikor felrobbant egy tűzijátékgyár a Magħtab térségében. A robbanás erejét több kilométeres távolságból is érzékelték: ablakok törtek ki, épületek remegtek meg, két ember pedig kórházba került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Máltatűzijátékgyárrobbanás

A hétfő reggeli órákban erős robbanás történt a máltai Magħtab térségében található Ta’ Lourdes tűzijátékgyárban. A detonáció olyan nagy erejű volt, hogy hangját Málta számos pontján hallották, a lökéshullám pedig több épületben is károkat okozott. A hatóságok tájékoztatása szerint két férfit szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel. A 67 és 47 éves férfi a gyár közelében lévő földeken tartózkodott a baleset idején - számolt be róla a Malta Today.

robbanás, GIF, robbanásGIF,
A robbanás lökéshullámát több kilométeres távolságból is érzékelték - Fotó: @MicallefPhilip/X

A rendőrség közölte, hogy a robbanás pillanatában a gyár engedéllyel rendelkező dolgozói közül senki sem tartózkodott a létesítményben. A körülmények tisztázása érdekében vizsgálat indult.

Mekkora volt a robbanás ereje?

A környéken élők beszámolói szerint a detonáció több kilométeres távolságból is hallható volt. Többen arról számoltak be, hogy az épületek megremegtek, egyes helyeken pedig ablakok törtek ki a lökéshullám hatására.

Egy szemtanú, aki éppen kutyát sétáltatott a közeli Kennedy Grove parkban, elmondta: először egyetlen robbanást hallott, majd néhány perccel később további detonációk követték egymást. Állítása szerint a nyomáshullám olyan erős volt, hogy fizikailag is érezte annak hatását.

Milyen károkat okozott a robbanás?

A beszámolók szerint több épületben keletkeztek kisebb-nagyobb károk. Betört ablakokról és megrongálódott homlokzati elemekről érkeztek jelentések a környékről. A hatóságok egyelőre felmérik a károk mértékét.

A helyszínen továbbra is a rendőrség, a polgári védelem, a máltai fegyveres erők és az egészségügyi szolgálatok munkatársai dolgoznak. A lakosságot arra kérték, hogy kerüljék el az érintett területet, amíg a vizsgálat és a biztonsági ellenőrzések zajlanak.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, mi vezethetett a tűzijátékgyárban bekövetkezett robbanáshoz. 

Katasztrofális robbanás történt, szinte megsemmisült a falu

Bányászathoz használt robbanóanyagok okoztak halálos tragédiát Mianmarban. A robbanásban legalább 46 ember meghalt, több tucatnyian megsebesültek.

Hatalmas robbanás rázta meg a várost – egy gyerek is meghalt

Döbbenetes tragédia rázta meg az amerikai Dallas városát május végén. Az óriási robbanás és pusztító tűzvész következtében egy kétszintes lakóépület gyakorlatilag porig égett: legalább három ember – köztük egy gyermek – életét vesztette.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!