Tűzijátékgyár robbant fel – döbbenetes pusztítást végzett a detonáció – videó

A hétfő reggeli órákban erős robbanás történt a máltai Magħtab térségében található Ta’ Lourdes tűzijátékgyárban. A detonáció olyan nagy erejű volt, hogy hangját Málta számos pontján hallották, a lökéshullám pedig több épületben is károkat okozott. A hatóságok tájékoztatása szerint két férfit szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel. A 67 és 47 éves férfi a gyár közelében lévő földeken tartózkodott a baleset idején - számolt be róla a Malta Today.
A rendőrség közölte, hogy a robbanás pillanatában a gyár engedéllyel rendelkező dolgozói közül senki sem tartózkodott a létesítményben. A körülmények tisztázása érdekében vizsgálat indult.
Mekkora volt a robbanás ereje?
A környéken élők beszámolói szerint a detonáció több kilométeres távolságból is hallható volt. Többen arról számoltak be, hogy az épületek megremegtek, egyes helyeken pedig ablakok törtek ki a lökéshullám hatására.
Egy szemtanú, aki éppen kutyát sétáltatott a közeli Kennedy Grove parkban, elmondta: először egyetlen robbanást hallott, majd néhány perccel később további detonációk követték egymást. Állítása szerint a nyomáshullám olyan erős volt, hogy fizikailag is érezte annak hatását.
Milyen károkat okozott a robbanás?
A beszámolók szerint több épületben keletkeztek kisebb-nagyobb károk. Betört ablakokról és megrongálódott homlokzati elemekről érkeztek jelentések a környékről. A hatóságok egyelőre felmérik a károk mértékét.
A helyszínen továbbra is a rendőrség, a polgári védelem, a máltai fegyveres erők és az egészségügyi szolgálatok munkatársai dolgoznak. A lakosságot arra kérték, hogy kerüljék el az érintett területet, amíg a vizsgálat és a biztonsági ellenőrzések zajlanak.
A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, mi vezethetett a tűzijátékgyárban bekövetkezett robbanáshoz.
