Katasztrofális robbanás történt, szinte megsemmisült a falu

Bányászathoz használt robbanóanyagok okoztak halálos tragédiát Mianmarban. A robbanásban legalább 46 ember meghalt, több tucatnyian megsebesültek.
Legalább 46 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek egy robbanásban Mianmarban vasárnap – írja a BBC

Robbanásban halt meg legalább 46 ember Mianmarban
A tragédia a Shan állambeli Namkham járásban, a Kaung Tat nevű faluban történt, nem messze a kínai határtól. A helyszínen dolgozó hatóságok szerint az áldozatok között hat gyermek is van. 

A területet ellenőrző fegyveres csoport, a Ta'ang National Liberation Army (TNLA) közlése szerint a tragédiát az okozta, hogy egy raktárban tárolt, bányászati célokra használt robbanóanyagok véletlenül berobbantak. 

A mentőcsapatok körülbelül 74 sérültet szállítottak kórházba. 

A beszámolók szerint a helyszínen pánik tört ki, az emberek sírva keresték eltűnt hozzátartozóikat.

