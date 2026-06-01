Katasztrofális robbanás történt, szinte megsemmisült a falu

Legalább 46 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsérültek egy robbanásban Mianmarban vasárnap – írja a BBC.

A tragédia a Shan állambeli Namkham járásban, a Kaung Tat nevű faluban történt, nem messze a kínai határtól. A helyszínen dolgozó hatóságok szerint az áldozatok között hat gyermek is van.

A területet ellenőrző fegyveres csoport, a Ta'ang National Liberation Army (TNLA) közlése szerint a tragédiát az okozta, hogy egy raktárban tárolt, bányászati célokra használt robbanóanyagok véletlenül berobbantak.

A mentőcsapatok körülbelül 74 sérültet szállítottak kórházba.

A beszámolók szerint a helyszínen pánik tört ki, az emberek sírva keresték eltűnt hozzátartozóikat.

