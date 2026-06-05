Pillanatok alatt vált tűzgolyóvá egy tartálykocsi – videón a brutális robbanás

Hatalmas robbanás rázta meg Mexikó egyik városát csütörtök délelőtt, amikor egy üzemanyagot szállító tartálykocsi lángba borult, majd óriási tűzgolyóvá változott. A drámai eseményről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában – írja a New York Post.

Hatalmas robbanás történt Mexikóban – Fotó: X/@24HorasPuebla

Mi okozta az üzemanyagot szállító tartálykocsi robbanását?

A közösségi médiában megjelent videókon egy Tepeaca közelében tomboló tűz látható, amelynek középpontjában egy tartálykocsi állt. A jármű egy pillanat alatt hatalmas tűzgolyóvá robbant, miközben sűrű fekete füst borította be az eget. A felvételeken a detonációt követő hangos robaj is hallható, a füstfelhő belsejében pedig jól kivehetők a lángok. A hatóságok azonnal megkezdték a tűz megfékezését, miközben a környező lakóházak, kórházak és iskolák kiürítéséről is gondoskodniuk kellett.

Az értesülések szerint az üzemanyagot szállító tartálykocsi robbanása akkor következett be, amikor a jármű állítólag csempészett vagy illegálisan szállított benzint fuvarozott. Egyelőre nem tudni, hogy a történteknek vannak-e sérültjei vagy halálos áldozatai. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

🚨 #ÚltimaHora | Fuerte movilización de emergencia en Tepeaca tras la explosión de una pipa, presuntamente con combustible ilícito, en la col. San Juan Negrete (cerca del Centro Escolar Miguel Negrete).

Autoridades ya laboran en la zona. ¡Tome precauciones! ⚠️👇 pic.twitter.com/2MZAr9eHvr — 24 Horas Puebla. El Diario sin Límites (@24HorasPuebla) June 4, 2026