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robbanás

Pillanatok alatt vált tűzgolyóvá egy tartálykocsi – videón a brutális robbanás

1 órája
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Hatalmas lángok csaptak fel egy tartálykocsi körül Mexikóban csütörtök délelőtt. A pusztító robbanás után óriási tűzgolyó emelkedett a magasba, a szemtanúk videót is készítettek az incidensről.
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Hatalmas robbanás rázta meg Mexikó egyik városát csütörtök délelőtt, amikor egy üzemanyagot szállító tartálykocsi lángba borult, majd óriási tűzgolyóvá változott. A drámai eseményről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában – írja a New York Post.

Hatalmas robbanás történt Mexikóban
Hatalmas robbanás történt Mexikóban – Fotó: X/@24HorasPuebla

Mi okozta az üzemanyagot szállító tartálykocsi robbanását?

A közösségi médiában megjelent videókon egy Tepeaca közelében tomboló tűz látható, amelynek középpontjában egy tartálykocsi állt. A jármű egy pillanat alatt hatalmas tűzgolyóvá robbant, miközben sűrű fekete füst borította be az eget. A felvételeken a detonációt követő hangos robaj is hallható, a füstfelhő belsejében pedig jól kivehetők a lángok.  A hatóságok azonnal megkezdték a tűz megfékezését, miközben a környező lakóházak, kórházak és iskolák kiürítéséről is gondoskodniuk kellett.

Az értesülések szerint az üzemanyagot szállító tartálykocsi robbanása akkor következett be, amikor a jármű állítólag csempészett vagy illegálisan szállított benzint fuvarozott. Egyelőre nem tudni, hogy a történteknek vannak-e sérültjei vagy halálos áldozatai. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Lángra kapott egy férfi zsebében a telefonja – sokkoló videó készült az esetről

Súlyos sérüléssel végződött egy családi összejövetel Brazíliában, amikor egy férfi zsebében váratlanul felrobbant a telefonja. A készülék nem sokkal korábban még töltőn volt, a robbanás következtében pedig a tulajdonosa másodfokú égési sérüléseket szenvedett, a mobiltelefon pedig teljesen megsemmisült.

 

Hatalmas robbanás történt, halálos áldozatok is vannak – videó

Legalább öten meghaltak és ketten megsérültek egy dél-koreai védelmi ipari vállalat egyik üzemében történt robbanásban és tűzben hétfőn. A robbanás a Hanwha Aerospace egyik fontos létesítményében történt, ahol rakétahajtóanyagokat és fegyverrendszereket fejlesztenek.

 

 

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