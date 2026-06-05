Pillanatok alatt vált tűzgolyóvá egy tartálykocsi – videón a brutális robbanás

Hatalmas robbanás rázta meg Mexikó egyik városát csütörtök délelőtt, amikor egy üzemanyagot szállító tartálykocsi lángba borult, majd óriási tűzgolyóvá változott. A drámai eseményről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában – írja a New York Post.
Mi okozta az üzemanyagot szállító tartálykocsi robbanását?
A közösségi médiában megjelent videókon egy Tepeaca közelében tomboló tűz látható, amelynek középpontjában egy tartálykocsi állt. A jármű egy pillanat alatt hatalmas tűzgolyóvá robbant, miközben sűrű fekete füst borította be az eget. A felvételeken a detonációt követő hangos robaj is hallható, a füstfelhő belsejében pedig jól kivehetők a lángok. A hatóságok azonnal megkezdték a tűz megfékezését, miközben a környező lakóházak, kórházak és iskolák kiürítéséről is gondoskodniuk kellett.
Az értesülések szerint az üzemanyagot szállító tartálykocsi robbanása akkor következett be, amikor a jármű állítólag csempészett vagy illegálisan szállított benzint fuvarozott. Egyelőre nem tudni, hogy a történteknek vannak-e sérültjei vagy halálos áldozatai. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Lángra kapott egy férfi zsebében a telefonja – sokkoló videó készült az esetről
Súlyos sérüléssel végződött egy családi összejövetel Brazíliában, amikor egy férfi zsebében váratlanul felrobbant a telefonja. A készülék nem sokkal korábban még töltőn volt, a robbanás következtében pedig a tulajdonosa másodfokú égési sérüléseket szenvedett, a mobiltelefon pedig teljesen megsemmisült.
Hatalmas robbanás történt, halálos áldozatok is vannak – videó
Legalább öten meghaltak és ketten megsérültek egy dél-koreai védelmi ipari vállalat egyik üzemében történt robbanásban és tűzben hétfőn. A robbanás a Hanwha Aerospace egyik fontos létesítményében történt, ahol rakétahajtóanyagokat és fegyverrendszereket fejlesztenek.