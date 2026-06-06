Ez már a jövő? Robotkutyákkal erősítené szigeteinek védelmét Tajvan

A tajvani védelmi minisztériumban rendezett bemutatón a katonai tulajdonban lévő Nemzeti Chung-Shan Tudományos és Technológiai Intézet ismertette az új fejlesztéseket. A négylábú robotok alapját az amerikai Ghost Robotics technológiája adja, amelyet a tajvani szakemberek saját fejlesztésű rendszerekkel egészítettek ki - írja a Reuters.

A tajvani hadsereg robotkutyákat tesztel. A kép illusztráció.Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / Belga

Robotkutyák a hadsereg szolgálatában

A bemutatott eszközök három különböző feladatkörre készültek. Az egyik változat felderítési célokat szolgál, a másik megfigyelési feladatokra alkalmas, míg a harmadik fegyverzettel felszerelt változat közvetlen katonai alkalmazásra is képes lehet. A robotok kialakítása lehetővé teszi, hogy nehezen megközelíthető terepen is mozogjanak, miközben valós idejű információkat továbbítanak a kezelőik számára. A fejlesztő intézet illetékesei szerint a tajvani hadsereg már jelezte érdeklődését az új eszközök iránt, hivatalos megrendelés azonban egyelőre nem érkezett. A katonai vezetés elsősorban a part menti járőrözés és a távoli szigetek ellenőrzése során látná hasznát a robotkutyáknak.

Kiemelt szerepet kaphatnak a Dél-kínai-tengeren található Pratas- és Spratly-szigetek térségében, ahol Tajvan stratégiai jelentőségű területeket ellenőriz.

A térségben fekvő Itu Aba sziget a Spratly-szigetcsoport legnagyobb természetes szigete, míg a Pratas-szigetek a Dél-kínai-tenger északi részén helyezkednek el. Ezeken a szigeteken állandó civil lakosság nincs, a biztonsági feladatokat főként a parti őrség látja el. A fejlesztés jól illeszkedik Tajvan védelmi modernizációs programjába. A szigetország az elmúlt években jelentős hangsúlyt fektetett a pilóta nélküli rendszerek, köztük a drónok és autonóm eszközök fejlesztésére, hogy növelje elrettentő képességét a térségben egyre aktívabb Kínával szemben.

Peking továbbra is saját területének tekinti Tajvant, miközben mindkét fél igényt tart a Dél-kínai-tenger jelentős részére.

Bár a kínai erők általában nem közelítik meg közvetlenül Tajvan által ellenőrzött Itu Aba szigetét, Tajpej szerint az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt a kínai parti őrség és a kínai drónok jelenléte a Pratas-szigetek környékén.