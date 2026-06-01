Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Összedőlt egy négyemeletes ház Székesfehérváron

Liverpool

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

Rod Stewart

Rossz hírt kaptak Rod Stewart rajongói – mindenki érte aggódik

9 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A rajongók legnagyobb bánatára az utolsó pillanatban mondta le két Las Vegas-i koncertjét a skót származású énekes. Rod Stewart egészségi problémák miatt kénytelen szünetet tartani, ezért orvosi utasításra teljes hangkíméletre vonult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rod StewartbetegségLas Vegas

Rod Stewart a Caesars Palace Colosseumban adott volna koncertet The Encore Shows című fellépéssorozatának részeként, ám pénteki és szombati műsora is elmaradt. A 81 éves sztár elárulta, hogy arcüreggyulladással küzd, ezért egyelőre nem tud színpadra állni – írja a Daily Mail

Rod Stewart egészségi problémákkal küzd, ezért nem állhat színpadra Las Vegasban – Fotó: GABRIEL SOTELO / NurPhoto
Rod Stewart egészségi problémával küzd, ezért nem állhat színpadra Las Vegasban 
Fotó: GABRIEL SOTELO / NurPhoto

Rod Stewartnak a tavalyi éve is hasonlóan alakult

Elnézést kérek a rajongóimtól. Hangpihenőn vagyok, miközben lábadozom az arcüregfertőzésből

 – üzente a Las Vegas Review-Journalnak az énekes.

A koncertszervezők teljes visszatérítést biztosítanak a jegytulajdonosoknak. A zenész ugyanakkor bízik benne, hogy hamarosan visszatérhet, és már a hét elején folytathatja a fellépéseket.

Rod Stewart egészsége az elmúlt években többször is aggodalomra adott okot. Tavaly influenzája miatt kellett több koncertjét lemondania, korábban pedig pajzsmirigy- és prosztatarákkal is megküzdött. Ennek ellenére a legenda rendre hangsúlyozza, hogy jó formában van, rendszeresen edz és aktív életet él.

A több mint 120 millió eladott lemezzel büszkélkedő brit ikon a mai napig óriási népszerűségnek örvend, slágerei pedig generációk kedvencei maradtak.

A botrány után mindenkit meglepett Rod Stewart családi fotója

Elegancia és családi harmónia egyetlen képen. Rod Stewart ritkán látott fiaival és feleségével, Penny Lancasterrel mutatkozott egy nyilvános estén. A fotó az énekes sztár meghitt oldalát tárta a rajongók elé.

Tragikus körülmények között halt meg a zenész, akit Madonna ikonikus klipje tett világhírűvé

Meghalt Marcos Loya zenész és zeneszerző, aki Madonna oldalán vált világhírűvé az 1987-es La Isla Bonita ikonikus videóklipjében. Marcos Loya az utóbbi években súlyos nehézségekkel küzdött, egy időben hajléktalanná vált, és az autójában élt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!