Másodpercek alatt fordult rémálommá a rodeó – egy bika ledobta, majd megtaposta a fiatal versenyzőt

Egy 25 éves bikalovas sérült meg vasárnap egy hivatalos rodeóversenyen a New York-i Bronx Baychester városrészében, miután az állat ledobta a hátáról, majd megtaposta. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérültet kórházba szállították, állapota stabil.

A rodeó során a bika ledobta, majd megtaposta a 25 éves versenyzőt

Fotó: YouTube

Mi történt a rodeó során?

A helyszínen készült videófelvételek szerint a férfi még az állat hátán elveszíthette az eszméletét, miután feltehetően beütötte a fejét. A bika többször feldobta a lovast, aki végül a földre zuhant.

A felvételeken az is látható, hogy a férfi egyik lába a kengyelben maradt, ezért a földre kerülve sem tudott azonnal elszabadulni az állattól. A bika ezt követően megtaposta, majd a földön is vonszolta a versenyzőt.

A közönség riadtan figyelte az eseményeket, miközben a szervezők a karámba siettek, hogy kiszabadítsák a sérültet. A bika eközben tovább forgott a karámban, és többször is belerúgott a földön fekvő férfiba – számolt be róla a New York Post.

A szervezőknek végül sikerült kiszabadítaniuk a bikalovast, akit többen ölben vittek ki a pályáról. A helyszínen elsősegélyben részesítették, majd mentővel kórházba szállították.

A New York-i rendőrség közlése szerint a férfi állapota stabil. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a balesetet követően rövid időre elvesztette az eszméletét, és vérzett.

Egy másik bikalovas a helyi sajtónak azt mondta, társa súlyos ütéseket szenvedett, miután a bika ledobta és rátaposott. Egy néző szerint a történtek különösen megrázták a helyszínen tartózkodó gyerekeket, ugyanakkor a rodeósportban ismert kockázatnak számítanak a hasonló balesetek.