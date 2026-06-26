Megrongálták Washington világhírű jelképét

Vandalizmus miatt kerültek többen rendőrkézre az Egyesült Államokban, miután egy éles késsel vagy borotvával felvágták a hírek washingtoni Reflecting Pool (tükröződő medence) alján lévő vízszigetelő burkolatot még június elején. A rongálás során megsérült az a habalapú tömítőanyag is, amelyet a közelmúltban lezajlott, több millió dolláros felújítás részeként építettek be. Az esetről Donald Trump amerikai elnök is megszólalt. Úgy véli, amellett, hogy a vandálok felhasították a burkolatot, még műtrágyát is öntöttek a vízbe.

Megrongálták a híres washingtoni Tükröződő Medencét. Fotó: Pexels

A nemrég bemutatott bírósági dokumentum szerint a rendőrségi jelentés valóban rögzíti, hogy a habszigetelés feletti tömítőréteget egy éles késsel vagy borotvával vágták át, valamint a burkolat felső rétege is megrongálódott és levált. A jelentés azt is megemlíti, hogy mintegy 70 kerítésoszlop tetejét a medencébe dobták. A dokumentum azt azonban nem pontosítja, hogy a rongálás pontosan mikor történt, és egyetlen gyanúsítottat sem nevez meg.

Rongálás miatt kell felelniük a tetteseknek

A Lincoln-emlékmű előtt található tükröződő medence felújítása áprilisban kezdődött, és körülbelül két hónapig tartott. A munkálatokat Donald Trump kérésére végezték el az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója előtt.

Az amerikai Parkrendőrség közlése szerint eddig öt embert letartóztattak a medence megrongálásával kapcsolatban, további öt személy pedig szövetségi szabálysértési bírságot kapott.

Az 1920-as években épült, a Lincoln-emlékmű és a Washington-emlékmű között húzódó tükröződő medence régóta küzd különböző problémákkal, többek között szivárgásokkal, szerkezeti károsodásokkal, elöregedett csővezetékekkel, algásodással, valamint a madarak által okozott szennyeződésekkel. A tervek szerint a július 4-ei nemzeti ünnep után állnak neki mostani javításának, írja a BBC.