Csendes veszély: rengetegen csinálják, pedig súlyosan rombolja az egészséget

A középkorú évek sokak számára rendkívül zsúfolt időszakot jelentenek. Sokan egyszerre gondoskodnak idős szülőkről és gyerekekről, miközben a munkahelyi terhelés is nagy, és a testük is folyamatosan változik. Ilyenkor egy nap 24 órája kevésnek tűnik, és gyakran háttérbe szorul az öngondoskodás, és számos rossz szokás rögzülhet, amely később kihat az egészségre – írja a Huffpost.com.

Rossz szokások, amelyek rombolhatják az egészséget (A kép illusztráció.)

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A túlterheltség azonban könnyen ahhoz vezethet, hogy bizonyos egészségtelen minták és rossz szokások rögzülnek – amelyek hosszú távon komoly hatással lehetnek az egészségre és az életminőségre.

Szakértők szerint ezek a felvett rossz szokások különösen veszélyesek, mert később krónikus betegségekhez és tartós egészségromláshoz vezethetnek.

1. Az alvás elhanyagolása – az egyik legkárosabb rossz szokás

A szakértők szerint az egyik leggyakoribb rossz szokás, hogy az emberek nem alszanak eleget vagy nem pihentetően. Az orvosok szerint a középkorban különösen fontos lenne a napi 7–9 óra alvás, lehetőleg rendszeres lefekvési idővel.

2. Helytelen táplálkozás – amikor a gyors megoldások rossz szokássá válnak

A rohanó életmód miatt sokan egyre gyakrabban nyúlnak feldolgozott ételekhez, és háttérbe szorul a tudatos étkezés.

Az egészséges étrend azonban hosszú távon csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát, és támogatja a bélrendszer egészségét is. Fogyasszunk minél kevesebb feldolgozott ételt, több rostot, és sok-sok zöldséget és gyümölcsöt.

3. Kevés mozgás – a mozgásszegény életmód rossz szokása

A fizikai aktivitás hiánya az egyik leggyakoribb rossz szokás.

A szakértők szerint heti szinten legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás és legalább 2 nap erősítő edzés lenne szükséges.

A legfontosabb azonban az, hogy a mozgás rendszeres legyen, ne „hézagos”. A rendszeresség fontosabb, mint az intenzitás.

4. A fájdalom figyelmen kívül hagyása

Sok középkorú ember egyik legnagyobb rossz szokása, hogy nem foglalkozik a fájdalommal. A szakértők szerint a fájdalom nem azt jelenti, hogy abba kell hagyni a mozgást, hanem azt, hogy változtatni kell rajta. A tartósan figyelmen kívül hagyott fájdalom mozgásbeszűkülést okozhat, sérülésekhez vezethet és hosszú távon krónikussá válhat.