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rossz szokás

Csendes veszély: rengetegen csinálják, pedig súlyosan rombolja az egészséget

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A rohanó világunkban sokan észre sem veszik, hogy állandó stressznek, időhiánynak és túlterhelésnek vannak kitéve. Ilyenkor az egészségünk gyakran háttérbe szorul, és kialakulnak olyan rossz szokások, amelyek hosszú távon komoly hatással lehetnek a testi és lelki állapotra.
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rossz szokásegészségtúlterheltség

A középkorú évek sokak számára rendkívül zsúfolt időszakot jelentenek. Sokan egyszerre gondoskodnak idős szülőkről és gyerekekről, miközben a munkahelyi terhelés is nagy, és a testük is folyamatosan változik. Ilyenkor egy nap 24 órája kevésnek tűnik, és gyakran háttérbe szorul az öngondoskodás, és számos rossz szokás rögzülhet, amely később kihat az egészségre – írja a Huffpost.com.

Rossz szokások, amelyek rombolhatják az egészséget
Rossz szokások, amelyek rombolhatják az egészséget (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A túlterheltség azonban könnyen ahhoz vezethet, hogy bizonyos egészségtelen minták és rossz szokások rögzülnek – amelyek hosszú távon komoly hatással lehetnek az egészségre és az életminőségre.

Szakértők szerint ezek a felvett rossz szokások különösen veszélyesek, mert később krónikus betegségekhez és tartós egészségromláshoz vezethetnek. 

1. Az alvás elhanyagolása – az egyik legkárosabb rossz szokás

A szakértők szerint az egyik leggyakoribb rossz szokás, hogy az emberek nem alszanak eleget vagy nem pihentetően. Az orvosok szerint a középkorban különösen fontos lenne a napi 7–9 óra alvás, lehetőleg rendszeres lefekvési idővel.

2. Helytelen táplálkozás – amikor a gyors megoldások rossz szokássá válnak

A rohanó életmód miatt sokan egyre gyakrabban nyúlnak feldolgozott ételekhez, és háttérbe szorul a tudatos étkezés.

Az egészséges étrend azonban hosszú távon csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát, és támogatja a bélrendszer egészségét is. Fogyasszunk minél kevesebb feldolgozott ételt, több rostot, és sok-sok zöldséget és gyümölcsöt.

3. Kevés mozgás – a mozgásszegény életmód rossz szokása

A fizikai aktivitás hiánya az egyik leggyakoribb rossz szokás.

A szakértők szerint heti szinten legalább 150 perc közepes intenzitású mozgás és legalább 2 nap erősítő edzés lenne szükséges.

A legfontosabb azonban az, hogy a mozgás rendszeres legyen, ne „hézagos”. A rendszeresség fontosabb, mint az intenzitás.

4. A fájdalom figyelmen kívül hagyása

Sok középkorú ember egyik legnagyobb rossz szokása, hogy nem foglalkozik a fájdalommal. A szakértők szerint a fájdalom nem azt jelenti, hogy abba kell hagyni a mozgást, hanem azt, hogy változtatni kell rajta. A tartósan figyelmen kívül hagyott fájdalom mozgásbeszűkülést okozhat, sérülésekhez vezethet és hosszú távon krónikussá válhat.

5. Elmagányosodás – a társas kapcsolatok hiánya

A középkorban nehezebb új barátságokat kialakítani, de a kapcsolatok hiánya komoly probléma lehet. Az elszigetelődés is egy olyan rossz szokás, amely rombolja a mentális egészséget.

6. Szerhasználat és túlzások

Az alkohol, drogok vagy más függőségek túlzott használata komoly kockázatot jelent.

Idősebb korban a szervezet lassabban bontja le az alkoholt, így ugyanaz a mennyiség is erősebben hat.

7. Negatív belső hang – egy kevésbé ismert rossz szokás

A szakértők szerint az egyik legkevésbé észrevett rossz szokás az állandó önkritika és negatív belső párbeszéd.

A folyamatos önostorozás növeli a szorongást, depresszióhoz vezethet, csökkenti az önbizalmat és rontja a társas kapcsolatokat.

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