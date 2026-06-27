Ezért egyre népszerűbbek a rovaralapú élelmiszerek

A rovar alapú élelmiszerek világszerte egyre nagyobb figyelmet kapnak, elsősorban fenntarthatósági és táplálkozási előnyeik miatt. Ennek ellenére sok fogyasztó továbbra is idegenkedik az ilyen termékektől. A portugáliai Beira Interior Egyetem kutatói arra keresték a választ, hogy valóban olyan erős-e ez az ellenérzés, mint azt a korábbi feltételezések sugallták – számolt be róla a Fox News.

A rovaralapú élelmiszerek iránt világszerte növekszik az érdeklődés

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A kutatásban 38 olyan felnőtt vett részt, akik korábban még soha nem fogyasztottak rovaralapú élelmiszert. A résztvevők egy rovarfehérjét tartalmazó szeletet és egy hagyományos gabonaszeletet kóstoltak meg, miközben a kutatók az agyi aktivitásukat és a szívritmusukat is figyelték.

A szakemberek arra számítottak, hogy a résztvevők inkább a hagyományos terméket részesítik előnyben. Az eredmények azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatták.

Miért nő a rovaralapú élelmiszerek népeszűsége?

A vizsgálat szerint a résztvevők többsége kíváncsisággal és érdeklődéssel reagált a rovaralapú termékekre. A mérések azt mutatták, hogy fogyasztásuk közben fokozott figyelem és érdeklődés jelent meg, amit a szívritmus emelkedése is jelzett. Különösen érdekes eredmény volt, hogy ez a reakció azoknál is megfigyelhető volt, akik nem tudták, hogy rovarokat tartalmazó terméket fogyasztanak.

Milyen előnyei lehetnek a rovarfehérjének?

A szakértők szerint a rovarfehérje a jövő egyik fontos alternatív fehérjeforrása lehet. Előnyei közé tartozhat:

Kevesebb vízfelhasználás: a rovarok tenyésztése általában jóval kevesebb vizet igényel, mint a hagyományos állattenyésztés.

Alacsonyabb takarmányigény: kisebb mennyiségű takarmányból is hatékonyan állítható elő fehérje.

Kevesebb területigény: a rovarfarmok lényegesen kisebb helyen működtethetők.

Fenntarthatóbb élelmiszer-termelés: a szakértők szerint hozzájárulhat a környezetterhelés csökkentéséhez.

Alternatív fehérjeforrás: a növekvő népesség élelmezésében is szerepet kaphat a jövőben.

A piac gyors növekedése is ezt támasztja alá. Elemzések szerint a globális rovaralapú élelmiszerpiac értéke a következő években többszörösére emelkedhet.