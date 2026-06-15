Ön szerint kinek van igaza? A rózsaszín Ferrari tulajdonosának vagy a biztosítónak?

A rózsaszín Ferrari tulajdonosa, Lisa-Marie Brown Cardiff egyik forgalmas kereszteződésében haladt, amikor autója összeütközött egy másik járművel. A becsapódás olyan erejű volt, hogy a Ferrari California lerepült az útról, átszáguldott a járdán, kidöntött egy közlekedési táblát, majd a bokrok között állt meg – írja a TheSun.

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Rózsaszín Ferrari, biztosítási vita és milliós károk

A balesetről készült felvételek gyorsan bejárták az internetet. A videón jól látható, hogy a másik autó az utolsó pillanatban sávot vált, majd jobbra kanyarodik a szemből érkező forgalom előtt. Néhány másodperccel később bekövetkezik az ütközés, amely szinte teljesen megsemmisíti a különleges Ferrarit.

A luxusautó nem mindennapi darab: a Ferrari gyár hivatalosan nem kínál rózsaszín fényezést, ezért a jármű egyedi megjelenése különösen ismertté tette tulajdonosát az Egyesült Királyságban. A Ferrari California évekig promóciós eseményeken és autós rendezvényeken is feltűnt, így sok rajongó számára azonnal felismerhető volt.

A baleset után azonban nemcsak az összetört autó miatt robbant ki vita. A biztosító közölte, hogy nem téríti meg a károkat, mivel a Ferrari néhány nappal korábban megbukott az MOT-vizsgán egy súlyos műszaki hiba miatt. A jelentés szerint a hátsó lengéscsillapító szivárgott, amit azonnal javítani kellett volna.

A társaság szerint az autó nem volt megfelelő műszaki állapotban a baleset idején, ezért a kártérítés nem jár. Az ügyet a brit pénzügyi ombudsman is megvizsgálta, és végül a biztosító álláspontját támogatta.

Britain's only pink Ferrari crashes - but who do you think is at fault? pic.twitter.com/eZBjRj9DXw — The Sun (@TheSun) June 14, 2026

A tulajdonos ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy a balesetet nem ő okozta, és igazságtalannak tartja, hogy egy ilyen értékes jármű helyreállításának teljes költsége rá hárulhat. A rózsaszín Ferrari jelenleg javítás alatt áll, és a cél az, hogy a ritka luxusautó néhány hónapon belül ismét visszatérhessen az utakra.