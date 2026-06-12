A vállalkozó szellemű ifjú 10 éves kora óta tekergeti a bűvös kockákat. Épp elég gyakorlatot szerzett benne, így már nem jelent neki igazi kihívást, a kocka. Ezért némi feltűnési viszketegségtől hajtva a kaliforniai Oceanside felett ugrott ki egy repülőgépből, hogy beállítsa a legtöbb, ugrás közben kirakott Rubik-kocka rekordot. Az első kísérlet – amely egyben élete legelső ejtőernyős ugrása volt – technikai hiba miatt meghiúsult – írja a upi.com.

Szabadesés közben rakta ki a Rubik-kockákat (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

„Az első próbálkozásnál az egyik kockám szétesett a levegőben” – mesélte Hadkar a Guinness World Records munkatársainak. „Nem akartam feladni. Azonnal felszálltam a következő gépre, és egy perccel később újra megpróbáltam.”

Rubik-kocka kirakás a levegőben: Égből pottyant siker

A második kísérlet meghozta a sikert. Hadkar négyezer méter magasból zuhanva két kockát is kirakott a földet érés előtt.

„Szeles, felhős idő volt, a szabadesésben kb. 190 km/óra körüli sebességgel száguldottam” – emlékezett vissza. „A földön megszokott technikámat használtam, de a szél miatt sokkal erősebben kellett fognom a kockát.”

Az elsőt kockát szabadesésben, a másodikat már nyitott ejtőernyővel tekergette.

A friss rekorder máris a folytatáson töri a fejét. A rekordoknak soha nincs igazán végük. Landolás után az volt az első gondolatom, hogy akár öt kockát is kirakhattam volna odafent! Ennek ellenére végtelenül boldog vagyok. Ez a siker a 14 éves Rubik-kockás pályafutásom igazi mérföldköve” – tette hozzá.

Megdőlt a gyorshajtásrekord: ilyen tempóval száguldott az audis

Május 23-ról 24-ére virradó éjszaka született meg a rekordgyorshajtás Franciaországban. Az A40-es autópályán (Genf és Lyon közelében található) járőröző csendőrök két száguldó autóra lettek figyelmesek, az egyiket 232 km/órás sebességgel mérték be, a másikat 287 km/órával – utóbbi rekord, még nem rögzítettek ilyen mértékű sebességtúllépést. A mérési hibahatár figyelembe vételével egyébként 272 km/órás gyorshajtással vádolták meg az Audi RS3-ast vezetőt.