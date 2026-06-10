Történelmi pillanat Barcelonában: a pápa áldja meg a Sagrada Família új tornyát

A Sagrada Família ünnepélyes eseményére 2026. június 10-én, szerdán kerül sor Barcelonában, éppen Antoni Gaudí halálának 100. évfordulóján. A modernista mesterművet tervező katalán építész 1926. június 10-én halt meg, miután elütötte egy villamos. A XIV. Leó pápa a bazilikában misét is celebrál, és megáldja a 172,5 méter magas Jézus Krisztus-tornyot.

alvador Illa, Katalónia kormányának elnöke a regionális és nemzeti hatóságokkal együtt üdvözli XIV. Leó pápát, amikor 2026. június 9-én megérkezett a barcelonai Josep Tarradellas Barcelona-El Prat repülőtérre. A látogatás során számos hivatalos, vallási és intézményi eseményre kerül sor Barcelonában, a Sagrada Famíliában és Montserratban

Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ / ANADOLU / AFP

A Sagrada Família pápai áldást kap: újabb történelmi pillanat Barcelonában

A Jézus Krisztus-torony elkészültével a bazilika elérte végleges magasságát, és ahogy az Origón is megírtuk ez lett a világ legmagasabb temploma.

A 172,5 méteres csúcs szándékosan alacsonyabb Barcelona Montjuic-hegyénél, mert Gaudí elképzelése szerint az ember alkotta épület nem magasodhat Isten teremtése fölé.

Az építkezés 1882-ben kezdődött, és a templom máig nem készült el teljesen. A koronavírus-járvány idején a munkálatok lelassultak, mivel a beruházást jelentős részben a látogatók belépődíjaiból és adományokból finanszírozzák. A bazilikát tavaly csaknem ötmillióan keresték fel.

Antoni Gaudí spanyol építész Sagrada Família bazilikájának általános képe 2026. június 6-án Barcelonában, XIV. Leó pápa városi látogatása előtt

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Még mindig nincs teljesen kész

Bár a központi torony elkészülése hatalmas lépés, a Sagrada Família befejezése még éveket vehet igénybe. Hátravan többek között a vitatott Dicsőség homlokzat és négy harangtorony megépítése is. A tervek egy része azért váltott ki ellenállást, mert a főbejárat elé tervezett lépcsősor és tér kialakítása lakóházakat is érinthet.

XIV. Leó pápa spanyolországi látogatása Barcelonán kívül a Kanári-szigetekre is kiterjed, ahol az illegális migráció kérdése kerül előtérbe. A pápai út egyik legfontosabb állomása azonban kétségkívül a Sagrada Família, amely Gaudí örökségének és a több mint 140 éve tartó építkezésnek is szimbolikus pillanata – írja a France 24.