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Sagrada Família

Történelmi pillanat Barcelonában: a pápa áldja meg a Sagrada Família új tornyát

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Fontos mérföldkőhöz érkezik Barcelona egyik legismertebb látványossága: XIV. Leó pápa megáldja a bazilika központi, Jézus Krisztusnak szentelt tornyát. A Sagrada Família ezzel a világ legmagasabb templomává vált.
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Sagrada FamíliaXIV. Leó pápapápa áldásBarcelonaáldás

A Sagrada Família ünnepélyes eseményére 2026. június 10-én, szerdán kerül sor Barcelonában, éppen Antoni Gaudí halálának 100. évfordulóján. A modernista mesterművet tervező katalán építész 1926. június 10-én halt meg, miután elütötte egy villamos. A  XIV. Leó pápa a bazilikában misét is celebrál, és megáldja a 172,5 méter magas Jézus Krisztus-tornyot.

BARCELONA, SPAIN - JUNE 09: President of the Government of Catalonia Salvador Illa, together with regional and national authorities, welcomes Pope Leo XIV upon his arrival at Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport in Barcelona, Spain, on June 09, 2026. The visit includes a series of official, religious and institutional events in Barcelona, the Sagrada Família and Montserrat. Lorena Sopena Lopez / Anadolu (Photo by Lorena Sopena Lopez / Anadolu via AFP)
alvador Illa, Katalónia kormányának elnöke a regionális és nemzeti hatóságokkal együtt üdvözli XIV. Leó pápát, amikor 2026. június 9-én megérkezett a barcelonai Josep Tarradellas Barcelona-El Prat repülőtérre. A látogatás során számos hivatalos, vallási és intézményi eseményre kerül sor Barcelonában, a Sagrada Famíliában és Montserratban
Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ / ANADOLU / AFP

A Sagrada Família pápai áldást kap: újabb történelmi pillanat Barcelonában

A Jézus Krisztus-torony elkészültével a bazilika elérte végleges magasságát, és ahogy az Origón is megírtuk ez lett a világ legmagasabb temploma. 

A 172,5 méteres csúcs szándékosan alacsonyabb Barcelona Montjuic-hegyénél, mert Gaudí elképzelése szerint az ember alkotta épület nem magasodhat Isten teremtése fölé.

Az építkezés 1882-ben kezdődött, és a templom máig nem készült el teljesen. A koronavírus-járvány idején a munkálatok lelassultak, mivel a beruházást jelentős részben a látogatók belépődíjaiból és adományokból finanszírozzák. A bazilikát tavaly csaknem ötmillióan keresték fel.

A general view of Spanish architect Antoni Gaudi's Sagrada Familia Basilica is seen on June 6, 2026 in Barcelona, ahead of Pope Leo XIV's visit to the town. Pope Leo XIV is visiting Spain June 6-12 with stops in Madrid, Barcelona, and the Canary Islands, where he will meet with migrants and organisations dedicated to helping them. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
Antoni Gaudí spanyol építész Sagrada Família bazilikájának általános képe 2026. június 6-án Barcelonában, XIV. Leó pápa városi látogatása előtt
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Még mindig nincs teljesen kész

Bár a központi torony elkészülése hatalmas lépés, a Sagrada Família befejezése még éveket vehet igénybe. Hátravan többek között a vitatott Dicsőség homlokzat és négy harangtorony megépítése is. A tervek egy része azért váltott ki ellenállást, mert a főbejárat elé tervezett lépcsősor és tér kialakítása lakóházakat is érinthet.

XIV. Leó pápa spanyolországi látogatása Barcelonán kívül a Kanári-szigetekre is kiterjed, ahol az illegális migráció kérdése kerül előtérbe. A pápai út egyik legfontosabb állomása azonban kétségkívül a Sagrada Família, amely Gaudí örökségének és a több mint 140 éve tartó építkezésnek is szimbolikus pillanata – írja a France 24.

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