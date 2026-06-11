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templom

Lélegzetelállító tűzijátékkal és fényekkel avatták fel a Sagrada Família új tornyát – videó

53 perce
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XIV. Leó pápa Spanyolországba látogatott. A Szentatya felavatta a Sagrada Família legújabb tornyát, a Jézus Krisztus-tornyot.
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templomXIV. Leó pápaSagrada Família

XIV. Leó pápa a barcelonai Sagrada Famíliát „kövek, színek és fény” remekműveként jellemezte, miközben megáldotta a templom legújabb – és egyben legmagasabb – tornyát – írja a BBC

XIV. Leó pápa megáldja a Sagrada Família Jézus Krisztus-tornyát a 2026. június 10-i barcelonai avatóünnepségén.
XIV. Leó pápa megáldja a Sagrada Família Jézus Krisztus-tornyát a 2026. június 10-i barcelonai avatóünnepségén  Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A februárban elkészült hatalmas Jézus Krisztus-torony a templomot 172,5 méteres magasságba emelte, ezzel a világ legmagasabb templomává vált.  

A szertartáson részt vett a spanyol királyi pár, VI. Fülöp király és Letizia királyné, valamint Pedro Sánchez miniszterelnök is.  

Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Sagrada Familia Leó pápa 2026, SagradaFamiliaLeópápa 2026
Galéria: Történelmi pillanat Barcelonában: XIV. Leó pápa megáldotta a Sagrada Família legmagasabb tornyát
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Pápai áldás és történelmi toronyavatás a Sagrada Famíliánál, 2026. június 10-én

A szombaton kezdődött, egy héten át tartó spanyolországi látogatás az első pápai látogatás az elmúlt 15 évben.  

Sagrada Família Lego-verzióban

A Lego új építőkészlete minden eddiginél nagyobb kihívás elé állítja a rajongókat. A Lego Sagrada Família 12 060 elemből áll, és Gaudí ikonikus barcelonai bazilikáját idézi meg. A modell 62 centiméter magas lesz, miközben az eredeti bazilika 172,5 méteres magasságával a világ legmagasabb templomának számít.

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