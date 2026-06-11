Lélegzetelállító tűzijátékkal és fényekkel avatták fel a Sagrada Família új tornyát – videó

XIV. Leó pápa a barcelonai Sagrada Famíliát „kövek, színek és fény” remekműveként jellemezte, miközben megáldotta a templom legújabb – és egyben legmagasabb – tornyát – írja a BBC.
A februárban elkészült hatalmas Jézus Krisztus-torony a templomot 172,5 méteres magasságba emelte, ezzel a világ legmagasabb templomává vált.
A szertartáson részt vett a spanyol királyi pár, VI. Fülöp király és Letizia királyné, valamint Pedro Sánchez miniszterelnök is.
A szombaton kezdődött, egy héten át tartó spanyolországi látogatás az első pápai látogatás az elmúlt 15 évben.
Sagrada Família Lego-verzióban
A Lego új építőkészlete minden eddiginél nagyobb kihívás elé állítja a rajongókat. A Lego Sagrada Família 12 060 elemből áll, és Gaudí ikonikus barcelonai bazilikáját idézi meg. A modell 62 centiméter magas lesz, miközben az eredeti bazilika 172,5 méteres magasságával a világ legmagasabb templomának számít.