Lélegzetelállító tűzijátékkal és fényekkel avatták fel a Sagrada Família új tornyát – videó

XIV. Leó pápa a barcelonai Sagrada Famíliát „kövek, színek és fény” remekműveként jellemezte, miközben megáldotta a templom legújabb – és egyben legmagasabb – tornyát – írja a BBC.

XIV. Leó pápa megáldja a Sagrada Família Jézus Krisztus-tornyát a 2026. június 10-i barcelonai avatóünnepségén Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A februárban elkészült hatalmas Jézus Krisztus-torony a templomot 172,5 méteres magasságba emelte, ezzel a világ legmagasabb templomává vált.

A szertartáson részt vett a spanyol királyi pár, VI. Fülöp király és Letizia királyné, valamint Pedro Sánchez miniszterelnök is.