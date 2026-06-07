Már napi egy kanál is elég lehet – meglepő, mit tesz a szervezetével ez a csodaélelmiszer

Sokan csak köretként vagy hagyományos téli ételként gondolnak rá, pedig a savanyú káposzta jóval többet kínálhat ennél. A savanyú káposzta probiotikumokban, rostokban és értékes növényi vegyületekben gazdag, ezért a szakértők szerint rendszeres fogyasztása több szempontból is támogathatja az egészséget - tájékoztat a Daily Mail.

A savanyú káposzta rendszeres fogyasztása támogathatja a bélflóra egészségét

Fotó: Unsplash

Miért számít különleges élelmiszernek a savanyú káposzta?

A savanyú káposzta fermentációval készül, amely során jótékony baktériumok szaporodnak el a káposztában. Ezek a probiotikumok hozzájárulhatnak a bélflóra egyensúlyának fenntartásához.

A szakértők szerint a savanyú káposzta előnyei közé tartozhat:

a bélrendszer támogatása,

az emésztés javítása,

az immunrendszer működésének segítése,

a gyulladásos folyamatok mérséklése,

a szív- és érrendszer egészségének támogatása.

Hogyan segítheti az emésztést a savanyú káposzta?

A fermentáció során olyan enzimek keletkeznek, amelyek megkönnyíthetik az ételek lebontását. Emiatt a szervezet hatékonyabban hasznosíthatja a vitaminokat és ásványi anyagokat.

A szakértők különösen a hagyományosan készített, pasztörizálatlan változatot ajánlják, mert ebben marad meg a legtöbb hasznos baktérium. Egyes kutatások szerint a rendszeres fogyasztás még az irritábilis bél szindróma egyes tüneteinek enyhítésében is szerepet játszhat.

A kutatások szerint az immunrendszer jelentős része a bélrendszerhez kapcsolódik. Éppen ezért azok az élelmiszerek, amelyek támogatják a bélflóra egészségét, közvetetten az immunműködésre is kedvező hatással lehetnek.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a savanyú káposzta önmagában nem csodaszer. Az egészséges étrend, a megfelelő alvás és a rendszeres mozgás továbbra is alapvető fontosságú.

Csökkentheti a koleszterinszintet?

A savanyú káposzta jelentős mennyiségű rostot tartalmaz, ami segíthet a koleszterinszint szabályozásában. A rostok lebontása során olyan vegyületek keletkeznek, amelyek csökkenthetik a „rossz” LDL-koleszterin szintjét, támogathatják a „jó” HDL-koleszterin működését, valamint hozzájárulhatnak a szív egészségének megőrzéséhez. A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a savanyú káposzta sótartalma magas lehet, ezért vásárláskor érdemes ellenőrizni a termék címkéjén feltüntetett értékeket.