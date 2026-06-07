Tudósok oldották meg Schrödinger évszázados rejtélyét – és javították a hibát

A kutatók egy évszázados tudományos problémát oldottak meg: teljessé tették Erwin Schrödinger 100 éves színelméletének egyik fontos részét. Az új eredmény azt mutatja, hogy az árnyalat, a telítettség és a világosság nem pusztán emberi megszokás vagy kulturális tanulás eredménye, hanem a színérzékelés matematikai szerkezetéből következik.

Schrödinger 100 éves színelmélete kapott új magyarázatot Fotó: Ai/ChatGPT- Mesterséges intelligencia segítségével előállított magyarázó illusztráció

Schrödinger 100 éves színelmélete kapott új magyarázatot

A Los Alamos kutatója, Roxana Bujack által vezetett csoport geometriai módszerekkel vizsgálta, hogyan érzékelik az emberek a színek közötti különbségeket. A kutatók az árnyalatot, a telítettséget és a világosságot úgy próbálták meghatározni, hogy kizárólag a színek közötti legnagyobb hasonlóság geometriai tulajdonságaira támaszkodtak.

Schrödinger az 1920-as években Bernhard Riemann gondolataira épített. Riemann szerint az érzékelt színtér nem lapos, hanem görbült. Schrödinger erre alapozva dolgozott ki matematikai modellt a színérzékelésre, de az elméletben maradt egy fontos hiány.

A kutatók kijavították a modell legnagyobb hiányát

A probléma a semleges tengelyhez kapcsolódott, vagyis ahhoz a szürke vonalhoz, amely a feketétől a fehérig tart. Schrödinger meghatározásai attól függtek, hogy egy szín hol helyezkedik el ehhez a tengelyhez képest, magát a tengelyt azonban nem határozta meg formálisan.

Az új színmodell a technológiákban is hasznos lehet

A Los Alamos kutatói most ezt a hiányt pótolták.

A semleges tengelyt kizárólag a színmetrika geometriája alapján írták le, vagyis a modell belső matematikai szabályaiból vezették le. Ez azért fontos, mert így Schrödinger színmodellje zártabb, pontosabb és tudományosan erősebb szerkezetet kapott.

Az új színmodell a technológiákban is hasznos lehet

A kutatók két másik problémát is javítottak a régi keretrendszerben. Pontosabban kezelték például azt a jelenséget, amikor a fény intenzitásának változása miatt egy szín árnyalata is másnak tűnik.

Az eredmény nemcsak elméleti jelentőségű. A pontosabb színmodell hasznos lehet a fotózásban, a videózásban, a tudományos vizualizációban és minden olyan technológiában, ahol fontos, hogy a színek érzékelése és megjelenítése minél pontosabb legyen – olvasható a Sciencedaily.com cikkében