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Tűzviharként terjed az összeesküvés-elmélet: dublőr lépett fel Shakira helyett?

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság megnyitója után nemcsak a látványos show-ról, hanem egy különös összeesküvés-elméletről is beszélni kezdtek az internetezők. Shakira fellépését követően ugyanis sokan azt állították, hogy valójában nem az énekesnő, hanem egy dublőr lépett színpadra.
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Június 11-én látványos megnyitóünnepséggel rajtolt el a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Mexikóvárosban. A fellépők között olyan sztárok szerepeltek, mint J Balvin, Maná, Lila Downs és Shakira, aki a torna hivatalos dalát, a „Dai Dai” című szerzeményt adta elő – írja a EuroNews. 

Colombian singer Shakira arrives on stage for the 2026 World Cup halftime show announcement during the Global Citizen and FIFA World Cup panel at the Global Citizen NOW event in New York City on May 14, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Shakira
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A közösségi médiában azonban hamar másról kezdtek beszélni a nézők. Többen azt állították, hogy a színpadon látható személy nem is a világhírű kolumbiai énekesnő volt. 

Az összeesküvés-elmélet hívei szerint a sztár megjelenése szokatlannak tűnt. Shakira sárga felsőben, fehér rövidnadrágban, platformcipőben és nagyméretű sötét napszemüvegben jelent meg a pályán. Többen azt is megjegyezték, hogy a haja árnyalata eltért a megszokottól. 

A napszemüveg részben elfedte az arcát, ami csak tovább táplálta a találgatásokat. Rövid idő alatt az X-en, a TikTokon és más platformokon is elterjedt a kérdés: valóban Shakira lépett fel, vagy egy dublőrt láthattak a nézők? 

Bár az énekesnő stábja egyelőre nem reagált a híresztelésekre, van egy fontos részlet, amely erősen arra utal, hogy valóban Shakira szerepelt a megnyitón. 

Az énekesnő homlokán évek óta látható egy apró heg, amely több korábbi fotón is jól kivehető. A világbajnokság megnyitójáról készült képeken ugyanez a jellegzetes heg szintén látható, ami jelentősen gyengíti a dublőr-elméletet. 

Shakira és a piros lapok vitték a show-t Mexikóban

Mexikóvárosban, a legendás Azték Stadionban volt a világbajnokság (három közül az első) megnyitóünnepsége, ami mexikói hagyományokhoz híven igen színes és temperamentumos volt. A műsor elején a stadion közepén jelent meg egy hatalmas világbajnoki trófea, köszöntötték a világot spanyolul és angolul, majd jöttek a latin-amerikai előadók. Shakira kiemelkedett, majd a foci-vb látványos újítással indult.

 

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