Tűzviharként terjed az összeesküvés-elmélet: dublőr lépett fel Shakira helyett?

Június 11-én látványos megnyitóünnepséggel rajtolt el a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Mexikóvárosban. A fellépők között olyan sztárok szerepeltek, mint J Balvin, Maná, Lila Downs és Shakira, aki a torna hivatalos dalát, a „Dai Dai” című szerzeményt adta elő – írja a EuroNews.

Shakira

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A közösségi médiában azonban hamar másról kezdtek beszélni a nézők. Többen azt állították, hogy a színpadon látható személy nem is a világhírű kolumbiai énekesnő volt.

Az összeesküvés-elmélet hívei szerint a sztár megjelenése szokatlannak tűnt. Shakira sárga felsőben, fehér rövidnadrágban, platformcipőben és nagyméretű sötét napszemüvegben jelent meg a pályán. Többen azt is megjegyezték, hogy a haja árnyalata eltért a megszokottól.

A napszemüveg részben elfedte az arcát, ami csak tovább táplálta a találgatásokat. Rövid idő alatt az X-en, a TikTokon és más platformokon is elterjedt a kérdés: valóban Shakira lépett fel, vagy egy dublőrt láthattak a nézők?

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

Bár az énekesnő stábja egyelőre nem reagált a híresztelésekre, van egy fontos részlet, amely erősen arra utal, hogy valóban Shakira szerepelt a megnyitón.

Az énekesnő homlokán évek óta látható egy apró heg, amely több korábbi fotón is jól kivehető. A világbajnokság megnyitójáról készült képeken ugyanez a jellegzetes heg szintén látható, ami jelentősen gyengíti a dublőr-elméletet.

Shakira és a piros lapok vitték a show-t Mexikóban

Mexikóvárosban, a legendás Azték Stadionban volt a világbajnokság (három közül az első) megnyitóünnepsége, ami mexikói hagyományokhoz híven igen színes és temperamentumos volt. A műsor elején a stadion közepén jelent meg egy hatalmas világbajnoki trófea, köszöntötték a világot spanyolul és angolul, majd jöttek a latin-amerikai előadók. Shakira kiemelkedett, majd a foci-vb látványos újítással indult.