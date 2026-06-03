Évek után megszólalt Shakira a megcsalási botrányról: „Az élet egy szemétláda”

A kolumbiai énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül, miután véget ért 11 éves kapcsolata Gerard Piqué világbajnok korábbi futballistával. Shakira szerint a fájdalmát végül a zenébe menekítette, számolt be a pagesix.com.

Shakira 11 év után szakított két gyermeke apjával, Gerard Piquével, miután a világbajnok futballista megcsalta egy kolléganőjével – Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szakítás után született meg a „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” című dal, amelyben sokak szerint egyértelmű utalásokat tett volt párja állítólagos hűtlenségére. Az énekesnő elmondta, hogy a dal megírása valóságos lelki megtisztulást jelentett számára.

Ki kellett írnom magamból mindazt, amin keresztülmentem. Nem akartam semmit megszépíteni vagy cenzúrázni

– fogalmazott.

Shakira szerint nehéz az élet

A világsztár nem kertelt, amikor arról kérdezték, hogyan élte meg a kapcsolat végét.

Az élet egy szemétláda, de mégis érdemes élni, mert ott vannak a barátok, akik segítenek átvészelni a nehéz időszakokat

– mondta, de hozzátette, még azoknak az embereknek is hálásnak kell lenni, akik fájdalmat okoznak nekünk.

Még azoknak is hálával tartozunk, akik sebeket hagynak rajtunk, mert végül erősebbé tesznek minket

– tette hozzá.

Két fia miatt kellett talpra állnia

Az énekesnő és Gerard Piqué két közös gyermeket nevel: a 13 éves Milant és a 11 éves Sashát. Shakira szerint a gyerekek adtak neki erőt ahhoz, hogy a szakítás után is folytassa az életét.

Amikor összeomlik körülötted a világ, akkor is fel kell kelned, számlákat kell fizetned, reggelit kell készítened és iskolába kell vinned a gyerekeidet

– magyarázta az énekesnő, aki úgy véli, az anyaság teljesen megváltoztatta az életét, és sokkal erősebb emberré tette.

Világszerte beszédtéma volt a szakítás

Shakira és Piqué kapcsolata 2010-ben kezdődött, miután a futballista szerepelt az énekesnő Waka Waka című videoklipjében, amely a dél-afrikai futball-világbajnokság hivatalos dala volt. A pár 2022-ben jelentette be a szakítását.

Nem sokkal később világszerte elterjedtek azok a hírek, amelyek szerint a futballsztár egy fiatalabb nővel, Clara Chía Martíval csalta meg az énekesnőt. Bár a felek soha nem részletezték nyilvánosan a történteket, a szakítás hónapokig uralta a bulvárlapok címlapjait.