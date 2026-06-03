Évek után megszólalt Shakira a megcsalási botrányról: „Az élet egy szemétláda”

A kolumbiai énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül, miután véget ért 11 éves kapcsolata Gerard Piqué világbajnok korábbi futballistával. Shakira szerint a fájdalmát végül a zenébe menekítette, számolt be a pagesix.com.
A szakítás után született meg a „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” című dal, amelyben sokak szerint egyértelmű utalásokat tett volt párja állítólagos hűtlenségére. Az énekesnő elmondta, hogy a dal megírása valóságos lelki megtisztulást jelentett számára.
Ki kellett írnom magamból mindazt, amin keresztülmentem. Nem akartam semmit megszépíteni vagy cenzúrázni
– fogalmazott.
Shakira szerint nehéz az élet
A világsztár nem kertelt, amikor arról kérdezték, hogyan élte meg a kapcsolat végét.
Az élet egy szemétláda, de mégis érdemes élni, mert ott vannak a barátok, akik segítenek átvészelni a nehéz időszakokat
– mondta, de hozzátette, még azoknak az embereknek is hálásnak kell lenni, akik fájdalmat okoznak nekünk.
Még azoknak is hálával tartozunk, akik sebeket hagynak rajtunk, mert végül erősebbé tesznek minket
– tette hozzá.
Két fia miatt kellett talpra állnia
Az énekesnő és Gerard Piqué két közös gyermeket nevel: a 13 éves Milant és a 11 éves Sashát. Shakira szerint a gyerekek adtak neki erőt ahhoz, hogy a szakítás után is folytassa az életét.
Amikor összeomlik körülötted a világ, akkor is fel kell kelned, számlákat kell fizetned, reggelit kell készítened és iskolába kell vinned a gyerekeidet
– magyarázta az énekesnő, aki úgy véli, az anyaság teljesen megváltoztatta az életét, és sokkal erősebb emberré tette.
Világszerte beszédtéma volt a szakítás
Shakira és Piqué kapcsolata 2010-ben kezdődött, miután a futballista szerepelt az énekesnő Waka Waka című videoklipjében, amely a dél-afrikai futball-világbajnokság hivatalos dala volt. A pár 2022-ben jelentette be a szakítását.
Nem sokkal később világszerte elterjedtek azok a hírek, amelyek szerint a futballsztár egy fiatalabb nővel, Clara Chía Martíval csalta meg az énekesnőt. Bár a felek soha nem részletezték nyilvánosan a történteket, a szakítás hónapokig uralta a bulvárlapok címlapjait.
Új szerelem? Egyelőre szó sem lehet róla
Az elmúlt években többször is hírbe hozták Shakirát ismert sportolókkal, köztük Jimmy Butler NBA-sztárral és Lewis Hamilton hétszeres Forma–1-es világbajnokkal. Az énekesnő azonban most egyértelművé tette, hogy jelenleg nem keres új kapcsolatot.
Most a gyerekeimre koncentrálok. Nem látom magam előtt, hogy új párkapcsolatba kezdjek. Talán majd akkor, amikor a fiaim idősebbek lesznek
– jelentette ki.
Új életet kezdett Miamiban
Shakira a szakítás után elhagyta Spanyolországot, és fiaival együtt Miamiba költözött. Bár a magánéletében nehéz éveken van túl, karrierje továbbra is töretlen, és rajongók milliói követik figyelemmel minden lépését.
A világsztár most először beszélt ilyen nyíltan a történtekről – és úgy tűnik, a sebek ugyan lassan gyógyulnak, de még korántsem múltak el teljesen.
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