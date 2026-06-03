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Shakira

Évek után megszólalt Shakira a megcsalási botrányról: „Az élet egy szemétláda”

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Több mint három év telt el azóta, hogy véget ért a világ egyik legismertebb sztárpárjának kapcsolata. Shakira most elárulta: a mai napig mély nyomokat hagyott benne a szakítás a Barcelona korábbi spanyol válogatott focistájával, Gerard Piquével.
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ShakiramegcsalásGerard Piquészakítás

A kolumbiai énekesnő egy friss interjúban őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakon ment keresztül, miután véget ért 11 éves kapcsolata Gerard Piqué világbajnok korábbi futballistával. Shakira szerint a fájdalmát végül a zenébe menekítette, számolt be a pagesix.com.

LAS VEGAS, NV - MAY 18: Singer Shakira (R) and soccer player Gerard Pique attend the 2014 Billboard Music Awards at the MGM Grand Garden Arena on May 18, 2014 in Las Vegas, Nevada. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Shakira 11 év után szakított két gyermeke apjával, Gerard Piquével, miután a világbajnok futballista megcsalta egy kolléganőjével – Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szakítás után született meg a „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” című dal, amelyben sokak szerint egyértelmű utalásokat tett volt párja állítólagos hűtlenségére. Az énekesnő elmondta, hogy a dal megírása valóságos lelki megtisztulást jelentett számára.

Ki kellett írnom magamból mindazt, amin keresztülmentem. Nem akartam semmit megszépíteni vagy cenzúrázni

– fogalmazott.

Shakira szerint nehéz az élet

A világsztár nem kertelt, amikor arról kérdezték, hogyan élte meg a kapcsolat végét.

Az élet egy szemétláda, de mégis érdemes élni, mert ott vannak a barátok, akik segítenek átvészelni a nehéz időszakokat

– mondta, de hozzátette, még azoknak az embereknek is hálásnak kell lenni, akik fájdalmat okoznak nekünk.

Még azoknak is hálával tartozunk, akik sebeket hagynak rajtunk, mert végül erősebbé tesznek minket

– tette hozzá.

Két fia miatt kellett talpra állnia

Az énekesnő és Gerard Piqué két közös gyermeket nevel: a 13 éves Milant és a 11 éves Sashát. Shakira szerint a gyerekek adtak neki erőt ahhoz, hogy a szakítás után is folytassa az életét.

Amikor összeomlik körülötted a világ, akkor is fel kell kelned, számlákat kell fizetned, reggelit kell készítened és iskolába kell vinned a gyerekeidet

– magyarázta az énekesnő, aki úgy véli, az anyaság teljesen megváltoztatta az életét, és sokkal erősebb emberré tette.

Világszerte beszédtéma volt a szakítás

Shakira és Piqué kapcsolata 2010-ben kezdődött, miután a futballista szerepelt az énekesnő Waka Waka című videoklipjében, amely a dél-afrikai futball-világbajnokság hivatalos dala volt. A pár 2022-ben jelentette be a szakítását.

Nem sokkal később világszerte elterjedtek azok a hírek, amelyek szerint a futballsztár egy fiatalabb nővel, Clara Chía Martíval csalta meg az énekesnőt. Bár a felek soha nem részletezték nyilvánosan a történteket, a szakítás hónapokig uralta a bulvárlapok címlapjait.

Új szerelem? Egyelőre szó sem lehet róla

Az elmúlt években többször is hírbe hozták Shakirát ismert sportolókkal, köztük Jimmy Butler NBA-sztárral és Lewis Hamilton hétszeres Forma–1-es világbajnokkal. Az énekesnő azonban most egyértelművé tette, hogy jelenleg nem keres új kapcsolatot.

Most a gyerekeimre koncentrálok. Nem látom magam előtt, hogy új párkapcsolatba kezdjek. Talán majd akkor, amikor a fiaim idősebbek lesznek

– jelentette ki.

Új életet kezdett Miamiban

Shakira a szakítás után elhagyta Spanyolországot, és fiaival együtt Miamiba költözött. Bár a magánéletében nehéz éveken van túl, karrierje továbbra is töretlen, és rajongók milliói követik figyelemmel minden lépését.

A világsztár most először beszélt ilyen nyíltan a történtekről – és úgy tűnik, a sebek ugyan lassan gyógyulnak, de még korántsem múltak el teljesen.

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