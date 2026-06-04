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színésznő

Megtámadták Sharon Stone-t, megsérült a színésznő

1 órája
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A világsztárt hátulról támadták meg, az ütés erejétől eszméletét vesztette. Sharon Stone elárulta, hogy a tíz évvel ezelőtti támadás nagyon megviselte, egy nemrégiben tett vizsgálat derített fényt arra, hogy akkor bordatörést szenvedett.
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színésznőtámadásbordatörésSharon Stone

Sharon Stone elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt egy ismeretlen elkövető brutálisan megtámadta. A 68 éves színésznő egy podcastben mesélt az őt ért megrázkódtatásról – írja a Page Six.

Sharon Stone attends the ''Diamond'' screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals in Cannes, France, on May 19, 2026. (Photo by Luca Carlino/NurPhoto) (Photo by Luca Carlino / NurPhoto via AFP)
Sharon Stone
Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

Sharon Stone felidézte, hogy évekkel ezelőtt valaki brutálisan megtámadta. A világsztár arra még emlékszik, hogy hátulról valaki nekiesett, de ezután eszméletét vesztette, és később, a padlón tért magához.

Az eset után tíz évvel a színésznő folyamatos nyak- és vállfájdalmak miatt kórházba ment, elmondása szerint ekkor derült ki, hogy a régi támadásban bordatörést szenvedett, ami hegesedve gyógyult be.

„Egyértelmű, hogy megtámadták, és ami önnel történt, az bűncselekmény. Be kell jelentenünk a rendőrségnek és mindenkinek, és önnek is be kell jelentenie”

– mondta az orvos.

Sharon Stone elárulta,hogy megtette a szükséges intézkedéseket, de tíz év elteltével úgy döntött, hogy nem emeltet vádat az elkövető ellen.

Újabb családi tragédia érte Sharon Stone-t: meghalt a színésznő bátyja

Ahogy arról az Origo májusban beszámolt, újabb súlyos veszteség érte Sharon Stone családját: elhunyt a színésznő bátyja, Mike Stone. Sharon Stone a közelmúltban több közeli családtagját is elveszítette.

Sharon Stone apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

Irigylésre méltó alakját villantotta meg az Elemi ösztön világsztárja. Sharon Stone apró bikiniben pózolt egy medence partján, teljesen elbűvölve rajongóit. A fotót megtekintheti az Origo oldalán!

 

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