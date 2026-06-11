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Shrek

Shrek péniszfotója miatt vitték el a rendőrök a bloggert, komoly büntetés várhat rá

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Különös ügy borzolja a kedélyeket az Egyesült Államokban, ahol egy bloggert zaklatás miatt vettek őrizetbe. A vád szerint a férfi Shrekhez kapcsolódó obszcén képeket küldött egy ismert politikusnak.
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Shrekzaklatáspénisz

A Shrek körül kialakult botrány Ohio államban robbant ki, amikor a hatóságok őrizetbe vették D.J. Byrne bloggert, aki a közösségi médiában és politikai kommentátorként is ismert. Az ellene kiadott elfogatóparancs szerint két olyan képet küldött egy személynek, amelyeket a hatóságok zaklatási szándékú üzenetként értékeltek.

'Shrek' by Andrew Adamson, Vicky Jenson, Vicky Jenson. Made in USA, 2001.
Shrek péniszét ábrázoló képeket küldött a blogger
Fotó: KPA

Az amerikai sajtó szerint a címzett a 74 éves republikánus állami szenátor, Jerry Cirino volt. Byrne állítólag rendszeresen „Kis Mussolininak” nevezte a politikust, és kollégái szerint olyan képeket küldött neki, amelyek a DreamWorks népszerű ogréját, Shrek ábrázolták obszcén formában.

A bloggert az ohioi állami törvényhozás épületében vették őrizetbe. Az ügyben távközlési zaklatás vétsége miatt emeltek vádat ellene, ami első fokú szabálysértésnek minősül az adott államban.

Byrne támogatói szerint az eljárás politikai indíttatású lehet. Egyik kollégája, Max Littman úgy nyilatkozott, hogy ha valóban ezek az üzenetek vezettek a letartóztatáshoz, az a politikai ellenfelek célzott üldözésének tűnik. Hasonló véleményt fogalmazott meg Scott Pullins ügyvéd is, aki nyilvánosan bírálta a hatóságok lépését.

A szenátor ugyanakkor azt mondta, nem ő kezdeményezte az eljárást. A letartóztatást követően Byrne egy éjszakát töltött fogdában, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A blogger közleményében ártatlanságát hangsúlyozta. Azt állítja, hogy a tények végül bizonyítani fogják, nem követett el bűncselekményt, és szerinte az ügy célja az volt, hogy akadályozzák politikai témájú munkáját.

Amennyiben bűnösnek találják, Byrne akár 180 napos börtönbüntetést és legfeljebb ezer dolláros pénzbírságot is kaphat – írja a Daily Star.

A történet különösen azért kapott nagy figyelmet, mert Shrek több mint két évtizede az egyik legismertebb animációs karakter. Az első film 2001-ben jelent meg, a sorozat következő része pedig várhatóan 2027 nyarán kerül a mozikba.

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