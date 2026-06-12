Kettős gyilkosság: 31 éve történt az O. J. Simpson-ügy, amely örökre megváltoztatta Amerikát

Orenthal James Simpson, vagyis O. J. Simpson az 1970-es évek egyik legnagyobb amerikaifutball-sztárja volt. A Buffalo Bills legendás futójaként NFL-rekordokat döntött, majd visszavonulása után sikeres színészi és televíziós karriert épített. Reklámokban szerepelt, filmekben játszott, és az Egyesült Államok egyik legismertebb közszereplőjévé vált. Sokáig úgy tűnt, hogy ő az amerikai álom megtestesítője.

Simpsont végül felmentették a kettős gyilkosság vádja alól, ami megdöbbentette Amerikát – Fotó: JASON BEAN / POOL

Holtan találták volt O. J. Simpson feleségét és annak barátját

1994. június 12-én este Simpson volt feleségét, a 35 éves Nicole Brown Simpsont, valamint barátját, a 25 éves Ronald Goldmant holtan találták Nicole Los Angeles-i otthona előtt. A helyszín brutális erőszakról árulkodott. A nyomozók rövid időn belül Simpsonra kezdtek gyanakodni. A sportoló és Nicole kapcsolata évek óta viharos volt, a válást megelőzően több alkalommal is érkeztek rendőrségi bejelentések családon belüli erőszak miatt.

Az egész világ a fehér Ford Broncót figyelte

A nyomozás egyik legismertebb pillanata 1994. június 17-én következett be. Miután a hatóságok vádat készültek emelni ellene, Simpson nem adta fel magát, hanem egy fehér Ford Bronco terepjáróval menekülni kezdett. A lassú rendőrségi üldözést helikopterek közvetítették élőben. Az amerikaiak milliói a televízió előtt követték az eseményeket. A képsorok máig az amerikai televíziózás legismertebb pillanatai közé tartoznak.

Az évszázad perének nevezték

A büntetőeljárás 1995 januárjában kezdődött, és közel kilenc hónapig tartott. A tárgyalást gyakorlatilag az egész világ figyelte. A vád szerint Simpson ölte meg volt feleségét és Ronald Goldmant. A védelem azonban azt állította, hogy a nyomozás során súlyos hibák történtek, és a rendőrség bizonyítékokat manipulálhatott. A per egyik legismertebb jelenete az volt, amikor Simpsonnak fel kellett próbálnia egy véres kesztyűt. A védelem legendás mondata így szólt: „Ha nem megy rá, fel kell menteni.”

1995. október 3-án megszületett az ítélet. A tizenkét tagú esküdtszék nem találta bűnösnek O. J. Simpsont a kettős gyilkosság ügyében. Az ítélet hatalmas megdöbbenést váltott ki. Sokan úgy vélték, hogy a sportoló megúszta a felelősségre vonást, míg mások szerint a vád nem tudta kétséget kizáróan bizonyítani bűnösségét. Az ügy évekig megosztotta az amerikai közvéleményt.