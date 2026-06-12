Kettős gyilkosság: 31 éve történt az O. J. Simpson-ügy, amely örökre megváltoztatta Amerikát

Orenthal James Simpson, vagyis O. J. Simpson az 1970-es évek egyik legnagyobb amerikaifutball-sztárja volt. A Buffalo Bills legendás futójaként NFL-rekordokat döntött, majd visszavonulása után sikeres színészi és televíziós karriert épített. Reklámokban szerepelt, filmekben játszott, és az Egyesült Államok egyik legismertebb közszereplőjévé vált. Sokáig úgy tűnt, hogy ő az amerikai álom megtestesítője.
Holtan találták volt O. J. Simpson feleségét és annak barátját
1994. június 12-én este Simpson volt feleségét, a 35 éves Nicole Brown Simpsont, valamint barátját, a 25 éves Ronald Goldmant holtan találták Nicole Los Angeles-i otthona előtt. A helyszín brutális erőszakról árulkodott. A nyomozók rövid időn belül Simpsonra kezdtek gyanakodni. A sportoló és Nicole kapcsolata évek óta viharos volt, a válást megelőzően több alkalommal is érkeztek rendőrségi bejelentések családon belüli erőszak miatt.
Az egész világ a fehér Ford Broncót figyelte
A nyomozás egyik legismertebb pillanata 1994. június 17-én következett be. Miután a hatóságok vádat készültek emelni ellene, Simpson nem adta fel magát, hanem egy fehér Ford Bronco terepjáróval menekülni kezdett. A lassú rendőrségi üldözést helikopterek közvetítették élőben. Az amerikaiak milliói a televízió előtt követték az eseményeket. A képsorok máig az amerikai televíziózás legismertebb pillanatai közé tartoznak.
Az évszázad perének nevezték
A büntetőeljárás 1995 januárjában kezdődött, és közel kilenc hónapig tartott. A tárgyalást gyakorlatilag az egész világ figyelte. A vád szerint Simpson ölte meg volt feleségét és Ronald Goldmant. A védelem azonban azt állította, hogy a nyomozás során súlyos hibák történtek, és a rendőrség bizonyítékokat manipulálhatott. A per egyik legismertebb jelenete az volt, amikor Simpsonnak fel kellett próbálnia egy véres kesztyűt. A védelem legendás mondata így szólt: „Ha nem megy rá, fel kell menteni.”
1995. október 3-án megszületett az ítélet. A tizenkét tagú esküdtszék nem találta bűnösnek O. J. Simpsont a kettős gyilkosság ügyében. Az ítélet hatalmas megdöbbenést váltott ki. Sokan úgy vélték, hogy a sportoló megúszta a felelősségre vonást, míg mások szerint a vád nem tudta kétséget kizáróan bizonyítani bűnösségét. Az ügy évekig megosztotta az amerikai közvéleményt.
A történet itt még nem ért véget
Bár a büntetőperben felmentették, Simpson később polgári perben már nem volt ilyen szerencsés. 1997-ben a bíróság kimondta, hogy felelősséggel tartozik Nicole Brown Simpson és Ronald Goldman haláláért. A sértettek családjának több tízmillió dolláros kártérítést ítéltek meg.
A pontos indítékot soha nem sikerült teljes bizonyossággal megállapítani. A nyomozók és számos szakértő szerint a tragédia hátterében féltékenység, birtoklási vágy és a korábbi konfliktusok állhattak. Simpson azonban élete végéig tagadta, hogy ő követte volna el a gyilkosságokat.
Később ismét börtönbe került
2007-ben Simpson egy teljesen más ügy miatt ismét a címlapokra került. Las Vegasban fegyveres rablás és emberrablás miatt ítélték el, amiért több év börtönbüntetést kapott. 2017-ben feltételesen szabadult.
O. J. Simpson 2024. április 10-én, 76 éves korában halt meg. Családja közlése szerint prosztatarákkal küzdött. Halálával lezárult egy olyan történet, amely három évtizeden át foglalkoztatta Amerikát és a világot. A mai napig sokan meg vannak győződve arról, hogy ő követte el a gyilkosságokat, míg mások szerint a büntetőper ítélete bizonyítja az ellenkezőjét. Egy dolog azonban biztos: az O. J. Simpson-ügy minden idők egyik legismertebb és legvitatottabb bűnügye marad.
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Meghalt O. J. Simpson
76 éves korában meghalt Orenthal James Simpson, egykori amerikaifutball-játékos és színész, aki leginkább az ellene folyó gyilkossági per kapcsán vált világhírűvé.
Obamától kér kegyelmet O. J. Simpson
Feltételezett agyrákjára hivatkozva kegyelmi kérvénnyel folyamodott Barack Obama amerikai elnökhöz O. J. Simpson, a profi amerikaifoci-liga (NFL) egykori csillaga és volt mozisztár – írta a The Washington Times.