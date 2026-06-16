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Sokkoló alvástrend terjed: sóval próbálják átprogramozni az idegrendszert

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Egyre többen esküsznek a közösségi médiában terjedő új wellness-trendre, amely szerint lefekvés előtt néhány percig sóra állva könnyebb ellazulni és jobban aludni. Vajon a só tényleg hatással lehet az idegrendszerre?
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relaxációbőralvásidegrendszerstressz

A közösségi médiában újabb wellnessőrület terjed: egyre többen esküsznek arra, hogy lefekvés előtt sóra állva könnyebben ellazulnak és jobban alszanak. A módszer hívei szerint a só nemcsak a bőrt ápolja, hanem az idegrendszer működésére is kedvező hatással lehet – írja a New York Post.

Egyre többen esküsznek arra, hogy lefekvés előtt sóra állva könnyebben ellazulnak és jobban alszanak
Egyre többen esküsznek arra, hogy lefekvés előtt sóra állva könnyebben ellazulnak és jobban alszanak – Fotó: Unsplash

Hogyan hat a só az idegrendszerre?

Az úgynevezett „sós földelés” lényege, hogy az emberek Epsom-sót szórnak egy tálcára vagy tepsibe, majd néhány percig mezítláb állnak rajta lefekvés előtt. A trend követői szerint ez segíthet csökkenteni a stresszt, javíthatja az alvás minőségét, sőt még a bőr állapotára is pozitív hatással lehet. A szakértők ugyanakkor óvatosabbak. 

Bár a só valóban alkalmas a bőr hámlasztására, tudományos bizonyíték jelenleg nincs arra, hogy közvetlenül befolyásolná a szerotonin- vagy kortizolszintet.

A jelenlegi ismeretek szerint a nyugtató hatás inkább az ellazulást segítő rituálénak köszönhető.

A pszichiáterek szerint a mezítláb állás és a különleges textúrák érzékelése valóban segíthet kizökkenni a mindennapi stresszből. A talpon található idegvégződések stimulálása hozzájárulhat a relaxációhoz, ám hasonló eredményt érhetünk el mezítlábas sétával, légzőgyakorlatokkal vagy egy meleg lábfürdővel is. A szakemberek szerint ha valaki ki szeretné használni a só jótékony hatásait, az Epsom-sós lábfürdő hatékonyabb választás lehet. A meleg víz javítja a keringést, puhítja a bőrt és segíti az izmok ellazulását – mindezt tudományosan is jobban alátámasztott módon, mint a legújabb internetes trendek.

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