Sokkoló alvástrend terjed: sóval próbálják átprogramozni az idegrendszert

A közösségi médiában újabb wellnessőrület terjed: egyre többen esküsznek arra, hogy lefekvés előtt sóra állva könnyebben ellazulnak és jobban alszanak. A módszer hívei szerint a só nemcsak a bőrt ápolja, hanem az idegrendszer működésére is kedvező hatással lehet – írja a New York Post.

Egyre többen esküsznek arra, hogy lefekvés előtt sóra állva könnyebben ellazulnak és jobban alszanak – Fotó: Unsplash

Hogyan hat a só az idegrendszerre?

Az úgynevezett „sós földelés” lényege, hogy az emberek Epsom-sót szórnak egy tálcára vagy tepsibe, majd néhány percig mezítláb állnak rajta lefekvés előtt. A trend követői szerint ez segíthet csökkenteni a stresszt, javíthatja az alvás minőségét, sőt még a bőr állapotára is pozitív hatással lehet. A szakértők ugyanakkor óvatosabbak.

Bár a só valóban alkalmas a bőr hámlasztására, tudományos bizonyíték jelenleg nincs arra, hogy közvetlenül befolyásolná a szerotonin- vagy kortizolszintet.

A jelenlegi ismeretek szerint a nyugtató hatás inkább az ellazulást segítő rituálénak köszönhető.

A pszichiáterek szerint a mezítláb állás és a különleges textúrák érzékelése valóban segíthet kizökkenni a mindennapi stresszből. A talpon található idegvégződések stimulálása hozzájárulhat a relaxációhoz, ám hasonló eredményt érhetünk el mezítlábas sétával, légzőgyakorlatokkal vagy egy meleg lábfürdővel is. A szakemberek szerint ha valaki ki szeretné használni a só jótékony hatásait, az Epsom-sós lábfürdő hatékonyabb választás lehet. A meleg víz javítja a keringést, puhítja a bőrt és segíti az izmok ellazulását – mindezt tudományosan is jobban alátámasztott módon, mint a legújabb internetes trendek.