Autó hajtott egy óvoda játszóterére, kétéves kisfiú került kórházba

A sokkoló baleset Cheshire megyében, Ellesmere Port városában történt, ahol egy kétéves kisfiút kórházba kellett szállítani, miután egy autó az óvoda játszóterére hajtott – írja a Mirror.

A sokkoló baleset az angliai Ellesmere Port városban történt

Fotó: Unsplash

Több gyermek is megsérült a sokkoló balesetben

A rendőrség közlése szerint az autó egy óvoda játszóterére hajtott. A kétéves fiú mellett további két gyermek is megsérült, ők azonban csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A hatóságok egy 63 éves nőt őrizetbe vettek, akit súlyos sérülést okozó veszélyes vezetés gyanújával hallgatnak ki. A rendőrség később közölte, hogy a kisfiú sérülései nem olyan súlyosak, mint azt kezdetben gondolták, ugyanakkor továbbra is kórházi kezelésre szorul.

Az érintett óvoda közölte, hogy a történtek miatt hétfőn zárva tartott.

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