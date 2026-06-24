Újabb feltárást kezdtek a hírhedt sorozatgyilkos egykori birtokán

A hatóságok ismét átvizsgálnak egy floridai ingatlant, miután újraindult a keresés további lehetséges áldozatok után a már elítélt sorozatgyilkos, Billy Mansfield ügyében – tájékoztat a Fox News.

A hatóságok ismét átvizsgálnak egy floridai ingatlant, miután újraindult a keresés további lehetséges áldozatok után a már elítélt sorozatgyilkos, Billy Mansfield ügyében. (A kép illusztráció.)

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A Hernando megyei seriff szerint Mansfield korábban utalt arra, hogy több holttest is lehet elásva különböző megyékben.

Florida államban a héten kezdtek újra kutatni egy Hernando megyei birtokon, ahol korábban már négy holttestet találtak egy, a férfi családjához köthető ügy során. A Dry Creek Ranch területén ásatásokat végeznek, miután a keresőkutyák emberi maradványokra utaló jeleket észleltek.

Billy Mansfield és testvére, Gary Mansfield az 1970-es évek végén Kaliforniában is érintettek voltak egy gyilkossági ügyben. Az ottani információk vezettek ahhoz, hogy a hatóságok házkutatást kérjenek a családhoz köthető ingatlanokra, ahol később négy holttestet találtak.

A négy áldozat közül kettőt gyorsan azonosítottak, egy harmadikat később sikerült beazonosítani, a negyedik áldozat kiléte még mindig nem ismert. A hatóságok most genetikai genealógiai módszerekkel próbálják azonosítani az ismeretlen áldozatot.

A nyomozók szerint nem kizárt, hogy további áldozatok is vannak.

A seriff szerint Mansfield korábban azt állította, hogy Hernando, Pasco és Pinellas megyékben is lehetnek elásott holttestek. A hatóságok korábban alkut is próbáltak kötni vele információkért cserébe, de ez nem valósult meg.

Billy Mansfield jelenleg életfogytiglani büntetését tölti Kaliforniában.

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