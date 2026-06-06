Lefőzték George Washington 1757-es sörreceptjét

New Yorkban, 2026 júniusában a New York Public Library és a TALEA Beer Co. közösen mutatta be azt a különleges sört, amelyet George Washington fiatalkori katonai feljegyzései ihlettek. A sörrecept eredetileg 1757-ből származik, amikor Washington még a virginiai milícia ezredeseként szolgált a hétéves háború idején – számolt be a Fox News.

Elkészítették George Washington 1757-es sörreceptjét

Fotó: New York Public Library

Sörrecept egy katonai naplóból

Washington feljegyzéseiben egy úgynevezett „small beer” receptje szerepelt. Ez alacsony alkoholtartalmú, gyorsan elkészíthető ital volt, amelyet a 18. században gyakran biztonságosabbnak tartottak a víznél, mert a főzési folyamat csökkenthette a szennyeződések kockázatát.

Az eredeti recept meglepően egyszerű: korpás komló, melasz, élesztő és víz kellett hozzá.

A mai sörfőzőknek azonban így is akadt dolguk, mert a korabeli kifejezéseket és arányokat modern körülmények között kellett értelmezniük.

Sörrecept George Washingtontól

Fotó: New York Public Library

Nem biztos, hogy ma mindenki ezt kérné a pultnál

A TALEA Beer Co. szakemberei szerint Washington eredeti italának íze sokkal melaszosabb, testesebb és régiesebb lehetett, mint amit a mai sörivók megszoktak. Ezért két irányban gondolkodtak: elkészítették a történelmi változathoz közelebb álló „Washington’s Beer”-t, valamint egy modernebb, könnyebben fogyasztható Liberty Lagert is.

Utóbbi borostyánszínű, malátásabb, komlósabb láger, amely már inkább a mai ízléshez igazodik.

A különleges sör az amerikai függetlenség 250. évfordulójához kapcsolódó programok része.

Egy pohár történelem

A kezdeményezés lényege nemcsak az, hogy valaki megkóstolhat egy régi recept alapján készült italt, hanem az is, hogy a történelem kézzelfoghatóbbá váljon. George Washington sörreceptje azt mutatja, hogy a nagy történelmi alakok hétköznapjaihoz is tartoztak egészen emberi részletek: például az, hogy mit ittak a katonák a táborban.