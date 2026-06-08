Ez átírja a történelmet! Elképesztő felfedezést tettek Spártáról

A régészek és történészek szerint Spárta felemelkedésének legendája akár alapjaiban is megkérdőjeleződhet. A fordulatot egy dél-görögországi régészeti lelőhely, Aghios Vasileios hozhatja el. A kutatók itt egy hatalmas palotakomplexum maradványaira bukkantak, amely jóval Spárta fénykora előtt létezett. Az ásatások során többek között freskókat, bronzkardokat, adminisztratív feljegyzéseket, valamint Linear B (az eddig ismert legrégebbi görög nyelvű írásrendszer) írással készült dokumentumokat találtak, hívta fel a figyelmet a New York Post.

Az Aghios Vasileios palotakomplexum maradványai arra utalnak, hogy Spárta a lakedaimóniak kulturális közegéből nőtte ki magát – Fotó: Amykles Research Project

Nem a semmiből született Spárta?

Hans Beck történész, a münsteri egyetem professzora szerint a leletek arra utalnak, hogy Spárta nem egyszerűen egy hódító harcosnép által létrehozott új állam volt. A kutatás szerint a város egy korábbi, fejlett kulturális közegből nőhetett ki. Ez a közösség a Lakedaimón néven ismert régióban élt, amely a mai Lakónia területének felel meg. A kutatók szerint a spártaiak valójában ennek az ősi társadalomnak az örökösei lehettek.

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása egy Amyklai nevű szentélyhez kapcsolódik. A régészek szerint a szent hely még azután is működött, hogy a palotakomplexum összeomlott. Sőt, később a spártaiak és a lakedaimóniak számára egyaránt kiemelt jelentőségű maradt. Ez arra utal, hogy a korábbi hagyományok nem tűntek el, hanem tovább éltek az új politikai rendszer kialakulása után is.

A szakértő szerint jóval bonyolultabb a történet

Hans Beck így fogalmazott:

Spárta felemelkedése alapvetően átalakította a térséget, Amyklai azonban megőrizte a lakedaimóni örökség egyik legfontosabb központjának szerepét

– fogalmazott Hans Beck.

A kutató szerint a folyamatos vallási és kulturális jelenlét bizonyítja, hogy a térség története nem szakadt meg, ahogy azt a hagyományos spártai eredetmítosz sugallja.

A rettegett harcosok valóban léteztek

A kutatás nem vonja kétségbe, hogy Spárta később katonai nagyhatalommá vált. A városállam a Kr. e. 7. századtól Peloponnészosz egyik legerősebb hatalmává nőtte ki magát. A spártai hadsereg évszázadokon át félelmet keltett ellenfeleiben. Uralkodó szerepük egészen Kr. e. 371-ig tartott, amikor súlyos vereséget szenvedtek a thébaiaktól a híres leuktrai csatában. Ez jelentette hatalmuk hanyatlásának kezdetét.