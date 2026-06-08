Ez átírja a történelmet! Elképesztő felfedezést tettek Spártáról

A régészek és történészek szerint Spárta felemelkedésének legendája akár alapjaiban is megkérdőjeleződhet. A fordulatot egy dél-görögországi régészeti lelőhely, Aghios Vasileios hozhatja el. A kutatók itt egy hatalmas palotakomplexum maradványaira bukkantak, amely jóval Spárta fénykora előtt létezett. Az ásatások során többek között freskókat, bronzkardokat, adminisztratív feljegyzéseket, valamint Linear B (az eddig ismert legrégebbi görög nyelvű írásrendszer) írással készült dokumentumokat találtak, hívta fel a figyelmet a New York Post.
Nem a semmiből született Spárta?
Hans Beck történész, a münsteri egyetem professzora szerint a leletek arra utalnak, hogy Spárta nem egyszerűen egy hódító harcosnép által létrehozott új állam volt. A kutatás szerint a város egy korábbi, fejlett kulturális közegből nőhetett ki. Ez a közösség a Lakedaimón néven ismert régióban élt, amely a mai Lakónia területének felel meg. A kutatók szerint a spártaiak valójában ennek az ősi társadalomnak az örökösei lehettek.
A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása egy Amyklai nevű szentélyhez kapcsolódik. A régészek szerint a szent hely még azután is működött, hogy a palotakomplexum összeomlott. Sőt, később a spártaiak és a lakedaimóniak számára egyaránt kiemelt jelentőségű maradt. Ez arra utal, hogy a korábbi hagyományok nem tűntek el, hanem tovább éltek az új politikai rendszer kialakulása után is.
A szakértő szerint jóval bonyolultabb a történet
Hans Beck így fogalmazott:
Spárta felemelkedése alapvetően átalakította a térséget, Amyklai azonban megőrizte a lakedaimóni örökség egyik legfontosabb központjának szerepét
– fogalmazott Hans Beck.
A kutató szerint a folyamatos vallási és kulturális jelenlét bizonyítja, hogy a térség története nem szakadt meg, ahogy azt a hagyományos spártai eredetmítosz sugallja.
A rettegett harcosok valóban léteztek
A kutatás nem vonja kétségbe, hogy Spárta később katonai nagyhatalommá vált. A városállam a Kr. e. 7. századtól Peloponnészosz egyik legerősebb hatalmává nőtte ki magát. A spártai hadsereg évszázadokon át félelmet keltett ellenfeleiben. Uralkodó szerepük egészen Kr. e. 371-ig tartott, amikor súlyos vereséget szenvedtek a thébaiaktól a híres leuktrai csatában. Ez jelentette hatalmuk hanyatlásának kezdetét.
A kutatók szerint az Aghios Vasileiosnál feltárt leletek segíthetnek jobban megérteni az ókori Görögország egyik legrejtélyesebb hatalmának valódi eredetét. A felfedezés ráadásul egy olyan időszakban történt, amikor egymást érik a látványos görögországi régészeti szenzációk.
Egymás után kerülnek elő a különleges leletek
Az idei évben a szakemberek bejelentették, hogy Görögországban több százezer éves, fából készült eszközöket találhattak, amelyek akár a világ legősibb ismert szerszámai közé tartozhatnak.
Nem sokkal később pedig egy német tinédzser bukkant egy ókori görög pénzérmére Berlinben, amire korábban még soha nem volt példa. A mostani spártai felfedezés azonban még ezek közül is kiemelkedik. Ha a kutatók következtetései helyesnek bizonyulnak, könnyen lehet, hogy a történelemkönyvek egyik legismertebb harcos népének eredetét kell újragondolni.
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