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Spárta

Ez átírhatja a történelmet: megdőlt a spártai mítosz?

52 perce
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Új régészeti kutatás szerint a legendás városállam nem feltétlenül hódító harcos társadalomként született, ahogy eddig gondolták. Spárta felemelkedésének története a friss eredmények alapján jóval összetettebb kulturális folyamat lehetett.
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Spártarégészeti felfedezéstörténelemÓkori Görögország

Spárta felemelkedésének története régóta a történelem egyik legismertebb narratívája: egy fegyelmezett, hódító harcos állam képe él a köztudatban. Egy új kutatás azonban árnyalja ezt a képet, és azt állítja, hogy Spárta eredete jóval összetettebb lehetett. A friss régészeti eredmények szerint a városállam nem feltétlenül tisztán katonai hódítások révén jött létre, ahogy azt a hagyományos mítosz sugallja – írja a Fox News.

Egy új kutatás átírhatja Spárta felemelkedésének történetét
Egy új kutatás átírhatja Spárta felemelkedésének történetét (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Spárta új megvilágításban: nem csak hódításból született a városállam

A kutatás szerint Spárta felemelkedése nem egy hirtelen, hódításokra épülő folyamat volt, hanem egy korábbi kulturális közegből fokozatosan kibontakozó fejlődés eredménye. Spárta a Kr. e. 9. században jött létre, és később Kr. e. 700 és 371 között a Peloponnészosz jelentős részét uralta. A fordulópont Kr. e. 371-ben következett be, amikor a spártaiak a leuktrai csatában döntő vereséget szenvedtek a thébaiaktól, ami hatalmuk hanyatlásának kezdetét jelentette.

A kutatás középpontjában az Aghios Vasileios lelőhely áll, ahol a régészek palotakomplexum maradványait, freskókat, bronzkardokat és lineáris B írással készült adminisztratív feljegyzéseket tártak fel. 

Ezek a leletek arra utalnak, hogy a térségben már a klasszikus Spárta előtt is létezett egy fejlett, szervezett társadalmi és adminisztratív rendszer.

A területhez kapcsolódó lakedaimóniak – Lakónia, vagyis Spárta környékének lakói – fontos szerepet játszottak ebben a korai kulturális környezetben. A kutatók szerint Spárta ebből a lakedaimóni hagyományrendszerből nőtt ki, nem pedig egy teljesen új, „a semmiből” létrejövő hódító államként jelent meg. Külön figyelmet kapott az Amyklai nevű szentély, amely a palota összeomlása után is működőképes maradt. A hely később a spártaiak és a lakedaimóniak számára is kiemelt jelentőségű vallási központtá vált, és a rituális gyakorlatok folytonossága arra utal, hogy a korábbi hagyományok nem szakadtak meg a politikai átalakulásokkal együtt.

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